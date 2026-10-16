Zełenski nie zgodził się na ten wariant operacji M&M's. „To byłoby piractwo”

RMF24

345 lotów zostało odwołanych w zeszłym tygodniu na moskiewskich lotniskach, ponieważ ich pracę zakłócały ukraińskie drony - wynika z zestawienia prowadzonego przez rosyjski serwis Echo Moskwy. Jak pisze magazyn „Atlantic”, od początku września ukraińskie drony niemal codziennie zakłócają ruch lotniczy nad Moskwą. Działania te prowadzone są w ramach wariantu operacji wojskowej o kryptonimie „M&M’s”. Jak podkreśla magazyn, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie zgodził się na jej najostrzejszy wariant.

Samolot z Putinem krążył nad Moskwą

9 października wszystkie cztery lotniska w Moskwie zostały zamknięte z powodu roju ukraińskich dronów. W tym czasie Władimir Putin wracał samolotem z wizyty w Turkmenistanie. Jego samolot krążył nad rosyjską stolicą, nie mogąc wylądować.

Dla wielu Ukraińców była to krótkotrwała namiastka odwetu - czytamy na łamach „Atlantic”. Jak zauważa magazyn, okazało się, że ukraińska armia wciąż ma sposoby, by uderzać w rosyjską gospodarkę i dotkliwie dawać się we znaki Putinowi, nawet jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się opuścić Ukrainę.

30 dni, które mają złamać Ukrainę. "NYT" ujawnia tajny plan Kremla Miesiąc zmasowanych uderzeń rakietowych i dronowych - tyle według ujawnionych planów Kremla ma wystarczyć, by odciąć Kijów, Charków i Odessę od dostaw energii elektrycznej, wody i ogrzewania. Rosja przygotowuje nową kampanię powietrzną wymierzoną w…

Operacja „M&M's”

Sam Zełenski rozpoczęcie kampanii mającej na celu zakłócenie ruchu lotniczego w Rosji zapowiadał 1 września. Mówił wtedy, że „rosyjskie niebo staje się niezwykle niebezpieczne”.

Jak podkreśla „Atlantic”, działania te prowadzone są w ramach wariantu operacji wojskowej o kryptonimie „M&M’s”. Dwaj współtwórcy operacji „M&M’s” powiedzieli magazynowi, że nie opiera się ona na amerykańskiej technologii ani danych wywiadowczych. Zakłada wykorzystanie dronów produkowanych w Ukrainie, wyposażonych w systemy naprowadzania oparte na sztucznej inteligencji. Osoby odpowiadające za tę kampanię twierdzą, że to dopiero jej początek.

Dotychczas Ukraina wykorzystywała drony dalekiego zasięgu, by paraliżować ruch lotniczy w rejonie rosyjskich lotnisk, nie atakując ich bezpośrednio. Podczas jednego z incydentów w miniony weekend szczątki zestrzelonego ukraińskiego drona miały spaść na lotnisko w Soczi, wywołując pożar w budynku administracyjnym.

„Decyzja zapadła w Białym Domu”. Doniesienia ws. systemu Starshield w Ukrainie Decyzja o ograniczeniu działania Starshield, czyli systemu satelitarnego wykorzystywanego przez Ukrainę do łączności na polu walki i obsługi dronów, zapadła w Białym Domu. Poinformowoała o tym agencja Reutera.

Zełenski zastopował pierwotny plan operacji

Zełenski nie wyraził dotąd zgody na realizację pierwotnego planu operacji „M&M’s”, który zakładał znacznie bardziej agresywne działania - podkreśla „Atlantic”. Według rozmówców magazynu bardziej ambitny wariant operacji zakłada wykorzystanie dronów naprowadzanych przez AI, które omijałyby rosyjską obronę przeciwlotniczą i uderzały w lotniska w Moskwie oraz w innych miastach. Jeden z autorów planu powiedział, że wkrótce drony te będą produkowane na masową skalę.

Na początku 2026 roku, gdy ukraińscy urzędnicy po raz pierwszy przedstawili Zełenskiemu plan operacji „M&M’s”, uznał go za zbyt niebezpieczny. Zaprezentowany plan zakładał codzienne ataki na moskiewskie lotniska z użyciem nawet 1000 dronów, co uniemożliwiłoby wykonywanie lotów cywilnych.

Zełenski pozwolił ówczesnemu ministrowi obrony Mychajle Fedorowowi kontynuować prace nad dronami wyposażonymi w systemy AI, niezbędnymi do przeprowadzenia tej operacji. Jednocześnie ściśle kontrolował ich wykorzystanie, nalegając, by Fedorow ograniczył ryzyko dla pasażerów - powiedzieli magazynowi dwaj autorzy planu.

„To byłoby piractwo”

Dotychczas drony nie atakowały bezpośrednio lotnisk, lecz pojawiały się na niebie, zmuszając rosyjskie władze do odwoływania lotów lub zamykania pasów startowych. Jeden z doradców Zełenskiego określił to jako „efekt uboczny” regularnych ukraińskich ataków dronowych na różne cele w Rosji.

Zełenski preferuje takie podejście, ponieważ nie wiąże się ono z atakowaniem cywilnych statków powietrznych - czytamy w artykule. To byłoby piractwo - powiedział jego doradca, który nie jest zaangażowany w operację o kryptonimie „M&M’s”. Prezydent nie chce na to pozwolić - dodał.