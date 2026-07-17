Zełenski: Decyzja o nowym ministrze obrony jeszcze nie zapadła

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie nowego ministra obrony – donosi Reuters. Jak zaznaczył, wśród rozważanych kandydatów znajduje się obecny szef MSW Ihor Kłymenko, jednak jego kandydatura nie została jeszcze formalnie zgłoszona do parlamentu. Zmiana na stanowisku szefa resortu obrony wywołała rzadkie w czasie wojny protesty w Kijowie i innych ukraińskich miastach.

Zełenski przyznał, że rozumie niezadowolenie społeczne i podkreślił, że obywatele mają prawo wyrażać swoje opinie.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że w sektorze obronnym i wojskowym istnieją problemy wymagające „zdecydowanego rozwiązania”. Wskazał również na trudności we współpracy między Sztabem Generalnym a dotychczasowym ministrem obrony Mychajłem Fedorowem. Jak ujawnił, obie instytucje nie komunikowały się ze sobą, co zmusiło go do osobistej interwencji. Dodał, że zarówno Ministerstwo Obrony, jak i Sztab Generalny muszą wspólnie zająć się kwestią mobilizacji.

Zełenski zapewnił jednocześnie, że Fedorow pozostanie częścią jego zespołu, mimo planowanych zmian personalnych. Podkreślił również, że w czasie wojny prezydent nie powinien opowiadać się po żadnej ze stron wewnętrznych sporów.

Na Ukrainie wrze po dymisji ważnego urzędnika

Zmiana na stanowisku ministra obrony wywołała jedne z największych protestów społecznych na Ukrainie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Decyzja o odwołaniu 35-letniego Mychajła Fedorowa, uznawanego za jednego z najpopularniejszych członków rządu Wołodymyra Zełenskiego, spotkała się z krytyką części opinii publicznej, wojskowych i ekspertów – pisze Reuters.

Fedorow, wcześniej minister transformacji cyfrowej, odpowiadał za modernizację ukraińskiej armii, rozwój technologii wojskowych i systemów bezzałogowych oraz cyfryzację procesów w resorcie obrony. Zwolennicy przypisują mu ograniczenie biurokracji, rozwój produkcji dronów i wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania. Jednocześnie był krytykowany za zbyt wolne tempo reform systemu mobilizacji.

Po odwołaniu minister ujawnił, że pozostawał w ostrym sporze z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandrem Syrskim. Zarzucił mu blokowanie inicjatyw resortu obrony i brak współpracy przy rozwiązywaniu problemów armii. Według Fedorowa konflikt między kierownictwem ministerstwa a Sztabem Generalnym utrudniał prowadzenie reform.

W odpowiedzi na dymisję Fedorowa w Kijowie i innych miastach odbyły się protesty, podczas których demonstranci domagali się wyjaśnień od władz. Część uczestników manifestacji uważała, że zamiast ministra obrony stanowisko powinien opuścić gen. Syrski. Z funkcji zrezygnował także jeden z dowódców ukraińskich sił powietrznych odpowiedzialny za rozwój wojny dronowej, określając odejście Fedorowa jako poważny cios dla obronności kraju.

Przebudowa rządu następuje w kluczowym momencie wojny. Choć Ukraina z powodzeniem prowadzi uderzenia dronami i rakietami na rosyjskie zaplecze wojskowe i infrastrukturę naftową, jednocześnie zmaga się z niedoborem żołnierzy, problemami mobilizacyjnymi oraz nasilającymi się rosyjskimi atakami rakietowymi.