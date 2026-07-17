Zełenski: Decyzja o nowym ministrze obrony jeszcze nie zapadła

Zełenski przyznał, że rozumie niezadowolenie społeczne i podkreślił, że obywatele mają prawo wyrażać swoje opinie.
Ukraiński przywódca zaznaczył, że w sektorze obronnym i wojskowym istnieją problemy wymagające „zdecydowanego rozwiązania”. Wskazał również na trudności we współpracy między Sztabem Generalnym a dotychczasowym ministrem obrony Mychajłem Fedorowem. Jak ujawnił, obie instytucje nie komunikowały się ze sobą, co zmusiło go do osobistej interwencji. Dodał, że zarówno Ministerstwo Obrony, jak i Sztab Generalny muszą wspólnie zająć się kwestią mobilizacji.
Zełenski zapewnił jednocześnie, że Fedorow pozostanie częścią jego zespołu, mimo planowanych zmian personalnych. Podkreślił również, że w czasie wojny prezydent nie powinien opowiadać się po żadnej ze stron wewnętrznych sporów.
Na Ukrainie wrze po dymisji ważnego urzędnika
Zmiana na stanowisku ministra obrony wywołała jedne z największych protestów społecznych na Ukrainie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Decyzja o odwołaniu 35-letniego Mychajła Fedorowa, uznawanego za jednego z najpopularniejszych członków rządu Wołodymyra Zełenskiego, spotkała się z krytyką części opinii publicznej, wojskowych i ekspertów – pisze Reuters.
Fedorow, wcześniej minister transformacji cyfrowej, odpowiadał za modernizację ukraińskiej armii, rozwój technologii wojskowych i systemów bezzałogowych oraz cyfryzację procesów w resorcie obrony. Zwolennicy przypisują mu ograniczenie biurokracji, rozwój produkcji dronów i wprowadzanie nowoczesnych metod zarządzania. Jednocześnie był krytykowany za zbyt wolne tempo reform systemu mobilizacji.
Po odwołaniu minister ujawnił, że pozostawał w ostrym sporze z naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy gen. Ołeksandrem Syrskim. Zarzucił mu blokowanie inicjatyw resortu obrony i brak współpracy przy rozwiązywaniu problemów armii. Według Fedorowa konflikt między kierownictwem ministerstwa a Sztabem Generalnym utrudniał prowadzenie reform.
W odpowiedzi na dymisję Fedorowa w Kijowie i innych miastach odbyły się protesty, podczas których demonstranci domagali się wyjaśnień od władz. Część uczestników manifestacji uważała, że zamiast ministra obrony stanowisko powinien opuścić gen. Syrski. Z funkcji zrezygnował także jeden z dowódców ukraińskich sił powietrznych odpowiedzialny za rozwój wojny dronowej, określając odejście Fedorowa jako poważny cios dla obronności kraju.
Przebudowa rządu następuje w kluczowym momencie wojny. Choć Ukraina z powodzeniem prowadzi uderzenia dronami i rakietami na rosyjskie zaplecze wojskowe i infrastrukturę naftową, jednocześnie zmaga się z niedoborem żołnierzy, problemami mobilizacyjnymi oraz nasilającymi się rosyjskimi atakami rakietowymi.