Prezydent Donald Trump podpisał ustawę budżetową zapewniającą rządowi USA płynność finansową do 7 grudnia. Oddaliło to groźbę "zawieszenia” działalności władz federalnych od 1 października, kiedy w USA rozpoczyna się nowy rok budżetowy.



Trump kilkakrotnie groził, że nie podpisze ustawy budżetowej, ponieważ nie przewiduje ona finansowania budowy gigantycznego muru na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, co było jedną z jego głównych obietnic przedwyborczych.



Jednak w tym tygodniu prezydent zmienił zdanie i zapowiedział, że "rząd będzie funkcjonował". Ustawa została przyjęta przez Senat zdecydowaną, pozwalającą na odrzucenie ewentualnego prezydenckiego weta przewagą 86 głosów senatorów z obu partii, stosunkiem głosów 93 do 7.



Izba Reprezentantów ostatecznie przegłosowała ustawę budżetową w środę stosunkiem głosów 361 do 61.



Ustawa budżetowa nazywana jest "minibus", "małą ustawą budżetową", bo zapewnia finansowanie tylko około 75 proc. działalności rządu federalnego; kosztem 854 mld dol. gwarantuje mu płynność finansową do 7 grudnia.



W przypadku najważniejszych ministerstw, jak Pentagon czy resorty zdrowia i służb społecznych, edukacji oraz pracy, ustawa budżetowa przewiduje sfinansowanie ich działalności do końca roku budżetowego, czyli 30 września 2019.



Na resort obrony w całym roku budżetowym 2019 przeznaczono ogółem 684 mld dol., o prawie 20 mld dol. więcej niż w roku 2018. Dodatkowe fundusze na resort obrony obejmują m.in. podwyżkę pensji wojskowego personelu Pentagonu o 2,6 procent począwszy od stycznia przyszłego roku.



Przyjęcie budżetu Pentagonu przed rozpoczęciem nowego roku finansowego jest pierwszym takim przypadkiem od 10 lat.