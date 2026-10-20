Zauważyli ogon i płetwę, ale było już za późno. 65-latka nie przeżyła ataku rekina

RMF24

65-letnia kobieta zmarła po ataku rekina u wybrzeży prowincji Eastern Cape w Republice Południowej Afryki – przekazał nadawca publiczny South African Broadcasting Corporation. „Zdaliśmy sobie sprawę, że została ugryziona przez rekina i była w bardzo złym stanie” – powiedział świadek w rozmowie ze stacją.

Zauważono ogon i płetwę rekina

Do wypadku doszło we wtorek rano miejscowego czasu. Kobieta wówczas pływała w grupie ludzi przy plaży Orient Beach w KuGompo City (dawniej East London) w RPA. W pewnym momencie, jak określił to świadek, 65-latka zasygnalizowała, że ma problem.

Lokalna organizacja społeczna poinformowała, że ​​inni pływacy zauważyli ogon i płetwę rekina – przekazała stacja CBS News.

Zamknięto pobliskie plaże

Rany kąsane były bardzo poważne, ale były tylko dwie: jedna na udzie i jedna na górnej części ramienia – relacjonował świadek w rozmowie z południowoafrykańskim nadawcą publicznym. Powiedział, że kobietę przetransportowano z powrotem na brzeg, gdzie stwierdzono jej zgon. Policjanci, którzy przybyli na miejsce wskazali, że na ciele ofiary były otwarte rany.

Lokalny urząd miejski w poście w mediach społecznościowych podał tylko, że w KuGompo City doszło do ataku rekina, w wyniku czego miało miejsce „tragiczne zdarzenie” – przekazała agencja Reutera. Urząd poinformował również, że plaża Orient Beach oraz pobliska Eastern Beach zostały zamknięte do odwołania.

Ile było ataków rekinów w ostatnim czasie?

W 2025 roku doszło do 65 niesprowokowanych ataków rekinów na świecie, z czego 9 okazało się śmiertelnych – wynika z międzynarodowego rejestru ataków rekinów, prowadzonego przez Uniwersytet Florydy. W ubiegłym roku w Republice Południowej Afryki miał miejsce jeden atak rekina, który zakończył się śmiercią ofiary.

Z kolei w 2022 roku, jak przypomniała stacja CBS News, w RPA doszło do dwóch śmiertelnych ataków rekinów. Jedną z ofiar była 39-letnia kobieta, która wówczas była na wakacjach z mężem i małym dzieckiem.

Na incydenty z udziałem rekinów może mieć wpływ szereg czynników, m.in. rosnąca liczba mieszkańców obszarów przybrzeżnych, wzmożone użytkowanie wód morskich, czy zmiany środowiskowe – zauważył amerykański nadawca.