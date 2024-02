Ponure wieści z Włoch. 48-letnia Polka została zamordowana w Neapolu przez męża, który następnie popełnił samobójstwo. Mężczyzna zabił żonę, a potem na długo zabarykadował się w domu i strzelał z okna, także do policji przybyłej na miejsce - podała agencja prasowa Ansa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jest to kolejna zbrodnia popełniona na kobiecie we Włoszech. Jak informuje Ansa, mężczyzna to były pracownik ochrony. Po zabiciu swojej żony, wziął zabójczą dla siebie ilość leków i innych substancji. Neapolitańscy policjanci znaleźli ciało mordercy.

Policja, która wkroczyła do mieszkania, znalazła pistolet, z którego zabójca strzelał, stojąc w oknie, do przechodniów i funkcjonariuszy. Właśnie z tego powodu szybka interwencja policji i karabinierów była niemożliwa - wyjaśniły media z Neapolu. Nikt na ulicy nie został ranny.

Małżeństwo miało troje dzieci w wieku od 14 do 18 lat. Gdy rozgrywał się ten dramat, wszystkie były w szkole.

Zabójstwa na kobitach plagą we Włoszech?

Włochy niemal codzienne wstrząsane są informacjami o kolejnych zbrodniach popełnianych na kobietach przez ich obecnych lub byłych partnerów. W zeszłym roku zginęło w ten sposób ponad sto kobiet.