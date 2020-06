Podczas demonstracji przed Białym Domem w piątek, prezydent USA Donald Trump został zaprowadzony przez służby bezpieczeństwa do podziemnego schronu - podała w poniedziałek agencja AP powołując się na źródła w administracji. Wcześniej napisał o tym "New York Times". Według Associated Press, prezydent był w schronie przez około godzinę.

