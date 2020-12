Wysoka komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet zaapelowała w środę do francuskich władz, by wycofały kontrowersyjne przepisy projektu ustawy o bezpieczeństwie, które zakazują rozpowszechniania wizerunków policjantów.

W weekend odbyły się protesty przeciwko reformie. 67 policjantów zostało rannych / Boussuge Mathis/ABACA / PAP

Chilijka stwierdziła podczas środowej konferencji prasowej, że projekt, który wywołał we Francji falę demonstracji, "powinien zostać przedyskutowany przez Francuzów".

Artykuł 24 jest tym, który nas niepokoi. Dlatego o nim wspominamy, mówiąc, że powinien zostać przemyślany i wycofany - powiedziała przedstawicielka ONZ.

Artykuł 24 to przepis w proponowanym projekcie ustawy o bezpieczeństwie, który m.in. zwiększa inwigilacyjne uprawnienia służb oraz przewiduje wysokie kary dla osób rozpowszechniających zdjęcia i materiały identyfikujące policjantów. Rządzący tłumaczyli to koniecznością ochrony funkcjonariuszy przed internetowymi nagonkami, ale krytycy widzą w nim zagrożenie dla wolności prasy. Partia prezydenta Emmanuela Macrona La Republique en Marche (LREM) po fali protestów w całym kraju zapowiedziała zmianę tego zapisu.

Mówiąc o Francji i ustawie, Bachelet odniosła się również do działań policji, które w dysproporcjonalny sposób dotykają mniejszości.

Wzywamy francuskie władze do unikania stosowania środków, które skutkują stygmatyzacją całych grup i zachęcamy je do aktywnego podjęcia działań, by grupy nie były stygmatyzowane i ich prawa człowieka nie były łamane tylko dlatego, że niektóre osoby zrobiły rzeczy, których nie powinny robić - podkreśliła była prezydent Chile. Jak dodała, dyskryminacyjne zachowania policji mogą doprowadzić do załamania się "zaufania między policją i ludnością, zwłaszcza mniejszościami rasowymi i etnicznymi".

ONZ zajmuje się też sprawą Ujgurów

Bachelet odniosła się również do sytuacji w Chinach. Jak powiedziała, jej urząd zajmuje się weryfikacją oskarżeń o rażące naruszenia praw człowieka ludności muzułmańskiej w prowincji Sinciang i wyraziła nadzieję, że będzie mogła odwiedzić region w 2021 r. Jak dodała, jest też zaniepokojona "szybko zanikającą przestrzenią demokratyczną" w Hongkongu, gdzie we wtorek aresztowano zatrzymano kolejnych aktywistów prodemokratycznych ruchów, niedługo po tym, jak na 13 miesięcy skazano jednego z liderów ruchu Joshuę Wonga.

Niedawne wyroki aktywistów związanych z protestami z ubiegłego roku mogą wywołać szerszy efekt zniechęcający do korzystania z fundamentalnych swobód - stwierdziła Bachelet.