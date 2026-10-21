Zaginiona bulla papieska z XVI wieku odnaleziona. Skarb odkryto w prywatnym domu

RMF24

Po dekadach poszukiwań hiszpańska żandarmeria odzyskała bezcenny dokument – bullę papieską z czasów bitwy pod Lepanto. Historyczny skarb przez lata ukryty był w prywatnym domu na południu Hiszpanii.

Trop z przeszłości

Hiszpańska żandarmeria może mówić o prawdziwym sukcesie. Po dwóch latach intensywnego śledztwa funkcjonariusze dotarli do domu w El Viso del Alcor, niewielkiej miejscowości w prowincji Sewilla. To właśnie tam, wśród rodzinnych pamiątek, przez kilkadziesiąt lat przechowywana była bulla papieska z XVI wieku.

Trop prowadzący do cennego dokumentu pojawił się dzięki współpracy z ekspertami z watykańskiego archiwum oraz publikacji w jednym z periodyków historycznych.

Tajemniczy właściciel i jego motywacje

Śledczy ustalili, że bullę posiadał mieszkaniec Andaluzji. Mężczyzna przyznał, że nie zamierzał sprzedać dokumentu, a jego celem była ochrona tego historycznego artefaktu. Okoliczności, w jakich bulla trafiła w jego ręce, są obecnie wyjaśniane przez prokuraturę.

Skarb z czasów bitwy pod Lepanto

Odzyskany dokument to bulla papieska wydana przez papieża Piusa V w 1571 roku. Została ona wystawiona dla parafii Santa Maria del Alcor, by potwierdzić udział lokalnych arystokratów i żołnierzy z Andaluzji w słynnej bitwie pod Lepanto. To właśnie wtedy, 7 października 1571 roku, wojska Ligi Świętej rozgromiły flotę Imperium Otomańskiego w jednej z największych bitew morskich w historii.

Jak informuje hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, autentyczność bulli została potwierdzona przez historyków oraz ekspertów z Watykanu. Dokument trafił już do Archiwum Historycznego Prowincji Sewilla, gdzie będzie odpowiednio zabezpieczony i udostępniony badaczom.

Czym jest bulla papieska?

Bulla to oficjalny dokument papieski, opatrzony charakterystyczną okrągłą pieczęcią z wizerunkami świętych Piotra i Pawła oraz imieniem papieża. W czasach nowożytnych bullami określane są najważniejsze akty papieskie, a ich wartość historyczna i kulturowa jest nie do przecenienia.