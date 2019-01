O tajemniczym locie boeinga z Moskwy do Caracas donoszą rosyjskie media. W poniedziałek z lotniska Wnukowo odleciała maszyna bez pasażerów, ale z dwiema załogami na pokładzie. Był to - jak odnotowano - czarterowy rejs firmy Nordwind Airlines, która nigdy dotąd nie latała do Wenezueli.

REKLAMA