To historyczny dzień dla Szwecji. Po 34 latach poznaliśmy odpowiedź na pytanie: kto zastrzelił premiera Olofa Palmego w lutym 1986 roku. Szef szwedzkiej prokuratury Krister Petersson oświadczył, że Stig Engström, znany w szwedzkich mediach jako Skandiaman, stoi za zabójstwem premiera Olofa Palmego w lutym 1986 roku.

Premier Szwecji Olof Palme na zdjęciu archiwalnym / Bertil Ericson / PAP/EPA

Stig Engström jest - jak ogłosił szef szwedzkiej prokuratury Krister Petersson - człowiekiem, który stoi za zabójstwem premiera Szwecji Olofa Palmego 34 lata temu. W ten sposób kończy się najdłuższe śledztwo w historii tego kraju.

Stig Engström pracował w znajdującej się w pobliżu miejsca zabójstwa Olofa Palmego firmie Skandia, stąd jego ksywka "Skandiaman". Mężczyzna ten zmarł w 2000 roku. Po zabójstwie premiera w wielu wywiadach twierdził, że był pierwszym świadkiem, który pojawił się na miejscu zabójstwa Palmego.



W związku z tym, że główny podejrzany nie żyje, śledztwo w sprawie zabójstwa Palmego zostało umorzone. Sprawa została ostatecznie zamknięta.

Tego feralnego wieczora mężczyzna był brany w śledztwie zarówno jako świadek, jak i podejrzany. Stig Engström w tym dniu - jak sam zeznał podczas przesłuchań - miał na sobie wtedy długi do kolan ciemny płaszcz, kaszkiet na głowie, okulary, w ręku miał aktówkę. Tak ubraną osobę widzieli chwilę po zabójstwie świadkowie. Jak podkreślał prokurator Petersson, to była późna godzina, mroźny wieczór, a ludzie przechodzący w pobliżu przemykali otulani szalikami - wszyscy w zimowym ubraniu: kurtkach albo płaszczach.

Wiadomo, że przez przyjaciela, który kolekcjonował broń, miał dostęp do pistoletu z jakiego mógł zabić premiera.





Kim był Olof Palme?

Olof Palme przyszedł na świat w Sztokholmie 30 stycznia 1927 roku w prominentnej i zamożnej rodzinie. Studiował prawo. W 1958 roku został wybrany do parlamentu z ramienia Partii Socjaldemokratów. Premierem Szwecji po raz pierwszy został w 1969 roku. Ponownie w 1982 i funkcję tę sprawował aż do swojej śmierci. Do dziś jest uważany za architekta współczesnej Szwecji.

Zabójstwo premiera Szwecji Olofa Palmego

To był piątkowy wieczór 28 lutego 1986 roku. 56-letni premier Szwecji Olof Palme został zastrzelony na rogu ulic Sveavägen i Tunnelgatan w samym centrum Sztokholmu. Właśnie wyszedł z kina Grand, gdzie z żoną Lisbeth obejrzał szwedzką komedię pod tytułem "Bracia Mozart". Nie było z nimi ochrony - tego dnia Palme dał funkcjonariuszom wolne.

Dokładnie o godzinie 23:21 nieznany mężczyzna pojawił się za plecami pary i z bliskiej odległości oddał dwa strzały, następnie uciekł schodami w stronę ulicy Brunkebergsåsen.

Jedna kula trafiła Olofa Palmego w plecy, druga drasnęła ramię jego żony.

Palme zmarł w szpitalu o godzinie 00:06 1 marca 1986 roku.

Śledczy stwierdzili, że sprawca strzelał do Palmego z magnum Smith&Wesson 357. Broni nigdy nie odnaleziono.

Kino Grand w Sztokholmie / FREDRIK SANDBERG / PAP/EPA

Miejsce zabójstwa Olofa Palmego / Bjorn Elgstrand/Keystone / PAP/EPA

Sztokholm - róg ulic ulic Sveavägen i Tunnelgatan / FREDRIK SANDBERG / PAP/EPA





Morze kwiatów na Sveavägen / Leif R Jansson / PAP/EPA

W 30. rocznicę śmierci Palmego premier Szwecji Stefan Lofven nazwał zbrodnie "otwartą raną".

Kondukt pogrzebowy premiera Szwecji Olofa Palmego. 15 marca 1986 roku spoczął on na cmentarzu Adolf Fredrikskyrkogard / TT NEWS AGENCY / PAP/EPA

W trwającym 34 lata śledztwie przesłuchano 10 000 ludzi, z których 134 przyznały się nawet do zabójstwa.

Żona Palmego rozpoznała zabójcę w Christerze Petterssonie, drobnym kryminaliście, uzależnionym od narkotyków. W 1989 roku został nawet skazany za zabójstwo, ale kilka miesięcy później sąd II instancji oczyścił go z zarzutów. Policja wpadła bowiem na trop jego sobowtóra. Kiedy funkcjonariusze zapukali do drzwi jego domu, mężczyzna zastrzelił się.

Christer Pettersson na zdjęciu z 1989 roku / Anders Holmstrom / PAP/EPA

Głównym podejrzanym o dokonanie zbrodni został Viktor Gunnarsson, powiązany ze środowiskami skrajnej prawicy, a w szczególności z Europejską Partią Robotników. Był kilkakrotnie przesłuchiwany, mimo to nie znaleziono żadnego dowodu na jego udział w zabójstwie. Gunnarsson wyjechał do Stanów Zjednoczonych. W grudniu 1993 roku znaleziono jego nagie ciało. Ktoś dwukrotnie strzelił mu w głowę.

Przez te wszystkie lata zabójców premiera szukano w środowisku tureckich Kurdów, a nawet służb specjalnych RPA.

Śmierć Olofa Palmego sprawiła, że otwarte społeczeństwo szwedzkie zaczęło się stopniowo zmieniać. Dziś urzędujący premier mieszka w rządowej willi, a jego ministrowie nigdy nie jeżdżą metrem.

Palme żył jak każdy inny obywatel Szwecji. Mieszkał w szeregówce w dzielnicy Vällingby. Jego nazwisko i adres zamieszkania widniały w książce telefonicznej, a światowych przywódców, odwiedzających Szwecję z oficjalną wizytą, zwykł zapraszać na pieczoną w swoim ogrodzie kiełbaskę. Wakacje spędzał w domku na wyspie Fårö, gdzie nie miał nawet telefonu.