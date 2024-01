Chcecie polecieć na Księżyc, zapraszamy was do Londynu, gdzie w jednej z tamtejszych galerii można obejrzeć "immersyjną" wystawę na ten temat. Można ją oglądać w przestrzeni Lightroom do 21 kwietnia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Opowieść o lądowaniu człowieka na Księżycu przedstawiona została na czterech gigantycznych ekranach. Można na nich śledzić w najdrobniejszych szczegółach historię podboju kosmosu. Naszym przewodnikiem jest głos słynnego amerykańskiego aktora Toma Hanksa. Łącznie tylko 12 kosmonautów zostawiło odcisk swoich stóp na powierzchni Srebrnego Globu - począwszy od historycznego spaceru Neila Armstronga z 1968 roku, a na baraszkującej w łaziku na Księżycu załodze Apollo 17 kończąc. Multimedialna projekcja oddaje także hołd kosmonautom, którzy swoje zamiłowanie do kosmosu przypłacili życiem - zarówno Amerykanom jak i Rosjanom. Niektóre panoramy z powierzchni Srebrnego Globu, które można obejrzeć w galerii Lightroom niedaleko londyńskiej stacji King’s Cross zapierają dech w piersiach. Podobnie jak kunszt, z jakim graficznie przedstawiono tę niezwykłą historię. Wystawa wybiega także w przeszłość, emitując fragmenty rozmów z członkami załogi statku Artemis, która jeszcze w tym roku będzie pierwszą od lat 70. ubiegłego stulecia załogową misją na Księżyc.