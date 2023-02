Tuż przed wdarciem się na teren zamku Chail zamieścił w mediach społecznościowych nagranie wideo, na którym powiedział: Przepraszam, przepraszam za to, co zrobiłem i co zrobię. Będę próbował zamordować Elżbietę, królową rodziny królewskiej. Wyjaśnił, że jest Sikhem i ma to być zemsta za masakrę dokonaną przez wojska brytyjskie w Amritsarze w indyjskim Pendżabie w 1919 roku. Wskutek otwarcia ognia do zgromadzonego tłumu zginęło wówczas według różnych relacji od 379 do ponad 1000 osób.