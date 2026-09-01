Wyspa tajemnic na jeziorze w Kanadzie. Była, a potem zniknęła

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Na jeziorze Williston w północnej części kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska pojawiła się pływająca wyspa o powierzchni niemal dziesięciu tysięcy metrów kwadratowych. Zanim badacze zdołali dokładnie ustalić jej pochodzenie, obiekt zniknął z pola widzenia satelitów.

Informacje o pływającej wyspie jako pierwsi przekazali motorowodniacy i żeglarze korzystający ze zbiornika Williston - największego sztucznego jeziora w Kolumbii Brytyjskiej. Przedstawiciele koncernu energetycznego B.C. Hydro początkowo traktowali te doniesienia z rezerwą, przypuszczając, że krążące w sieci nagrania mogą być efektem generowania obrazu przez sztuczną inteligencję.

Obecność obiektu potwierdziła jednak analiza zdjęć satelitarnych z drugiej połowy lipca. Wyspa, znajdująca się około 100 kilometrów na zachód od zapory W.A.C. Bennett, miała około 70 metrów szerokości i 140 metrów długości (łączna powierzchnia sięgała niemal 9800 metrów kwadratowych). Na dryfującym płacie ziemi i nagromadzonym przez lata drewnie rosły rozwinięte krzewy oraz drzewa.

Na początku sierpnia obiekt przestał być widoczny na aktualizowanych ujęciach satelitarnych. Zdaniem ekspertów wyspa najprawdopodobniej nie zatonęła, lecz przemieściła się w stronę bardziej osłoniętego brzegu lub uległa częściowemu rozproszeniu.

Wysoki poziom wody przemieścił brzegi

Główną przyczyną powstania formacji był rekordowo wysoki poziom wody w zbiorniku - najwyższy od 14 lat. Obfite opady deszczu i topnienie śniegu zmusiły zarządców zapory do otwarcia zrzutów przelewowych.

Podnosząca się woda zalała obszary przybrzeżne, co doprowadziło do oderwania się od podłoża zwartego płata torfu, ściółki i splątanych pni drzew, na których zdążyła już wyrosnąć roślinność. Silny wiatr i prądy zepchnęły tak powstałą strukturę na otwartą przestrzeń jeziora.

Zjawisko znane, lecz stwarzające zagrożenie

Pływające wyspy występują sporadycznie na dużych zbiornikach retencyjnych na całym świecie. Podobne obiekty obserwuje się m.in. na jeziorze Chippewa w stanie Wisconsin (USA), gdzie olbrzymie płaty torfowisk są regularnie odpychane przez łodzie, by nie uszkodziły lokalnych mostów.

Choć zjawisko na jeziorze Williston nie wpływa bezpośrednio na pracę elektrowni wodnej, służby apelują do użytkowników łodzi o zachowanie ostrożności. Dryfujące konary i fragmenty lądu mogą stanowić poważne zagrożenie dla jednostek pływających, szczególnie przy gorszej widoczności i wzburzonej wodzie.