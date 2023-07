Do wypadku doszło ok. godziny 7:30 czasu lokalnego (13:30 w Polsce) w pobliżu 10. alei i 41. ulicy, gdy podnoszono 16-tonowy ładunek betonu. Strażacy i inne służby pracują na miejscu. Zablokowano ruch w pobliżu miejsca wypadku. Nowojorska policja przekazała w mediach społecznościowych, by kierowcy omijali te okolice.

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, jak wysięgnik uderza o ścianę sąsiedniego budynku, a następnie jego części spadają na ulicę.

Zobaczyłem ogień i zacząłem uciekać. To był chaos, szalone doświadczenie - powiedział jeden z mężczyzn pracujących przy budowie.