W poniedziałek policja w Dijon przeprowadziła trzecią akcję w dzielnicy Les Gresilles w związku z zamieszkami, do których doszło w tym mieście 10-15 czerwca. Za posiadanie broni i narkotyków aresztowano dziewięć osób - poinformowała prokuratura.

Zdjęcie ilustracyjne / JULIEN WARNAND / PAP/EPA

Jest to część planu postępowania po niedawnych zamieszkach w mieście - wyjaśnił prokurator Eric Mathais.

Kolejnych dziewięć osób zostało aresztowanych w dzielnicy Les Gresilles i w mieście Saint-Apollinaire. Zostały one umieszczone w areszcie policyjnym.



Policja przejęła kilka rodzajów narkotyków: konopie indyjskie, kokainę, heroinę i marihuanę. Skonfiskowano również trzy karabiny i torby zawierające od 2 do 3 kg nabojów, w tym naboje ślepe i naboje kalibru 9 mm. Na dachu jednego z budynków znaleziono rury używane jako wyrzutnie moździerzowe.



W piątek 140 funkcjonariuszy policji przeprowadziło kilkugodzinną akcję w tej dzielnicy. Wówczas również skonfiskowano broń i narkotyki, a także odzież maskującą.





Wszystko zaczęło się od napadu na nastolatka



Seria zamieszek ulicznych, zainicjowanych przez przedstawicieli społeczności czeczeńskiej, którzy postanowili "wymierzyć sprawiedliwość" za napad na czeczeńskiego 16-latka, rozpoczęła się 10 czerwca i trwała do 15 czerwca.



150 funkcjonariuszy kilku służb wyspecjalizowanych w walce ze zorganizowaną przestępczością we wtorek zaprowadziło spokój w mieście, a ojciec zaatakowanego nastolatka wezwał do położenia kresu przemocy.



Pałac Elizejski zwrócił się do MSW o zbadanie możliwości deportacji osób zamieszanych w burdy w mieście.