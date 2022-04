Alexanda Kotey, jeden z członków grupy porywaczy tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) zwanej "Beatlesami" i znanej z pokazowych egzekucji zachodnich zakładników, został skazany przez sąd federalny w Stanach Zjednoczonych. Wydano na niego wyrok dożywocia.

Kotey to 38-letni były obywatel brytyjski, który przyznał się we wrześniu ubiegłego roku do winy w sprawie śmierci czterech amerykańskich zakładników w Syrii oraz porwania i torturowania około 20 osób z Zachodu.

Kotey został zatrzymany na początku styczniu 2018 roku przez wspierane przez USA Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF). Razem z nim aresztowany został inny dżihadysta Shafee El-Sheikh, w sprawie którego wyrok ma zapaść latem tego roku.



Obaj należeli do "Beatlesów" - czteroosobowej grupy bojowników tzw. Państwa Islamskiego odpowiedzialnej za porwanie, torturowanie i egzekucje ponad 20 zachodnich zakładników, w tym amerykańskich dziennikarzy Jamesa Foleya i Stevena Sotloffa oraz Petera Kassiga, obywatela USA i założyciela organizacji humanitarnej pomagającej Syryjczykom.



Najbardziej znanym członkiem tej komórki był Brytyjczyk Mohamed Emwazi, znany jako "dżihadi John", który miał uczestniczyć we wszystkich zarejestrowanych na wideo ścięciach zachodnich zakładników i stał się symbolem okrucieństwa dżihadystów. Emwazi zginął podczas nalotu w Syrii w 2015 roku.



Czwarty członek grupy, tak jak pozostali pochodzący z Londynu, Aine Davis, został w 2015 roku aresztowany w Turcji i dwa lata później skazany tam za terroryzm.