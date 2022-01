Policja z hrabstwa Pasco na Florydzie opublikowała nagranie z kamery umieszczonej na mundurze jednego z funkcjonariuszy interweniujących po wypadku drogowym. Niesamowity filmik pokazuje, jak mundurowi ratują życie kobiecie, która po zderzeniu utknęła w płonącym aucie. „Dzielimy się tym nagraniem, by pokazać, z jakimi niebezpieczeństwami spotykają się nasi funkcjonariusze podczas każdej zmiany” – zaznaczyli policjanci we wpisie w mediach społecznościowych.

Do groźnego wypadku doszło po północy 29 grudnia, jednak nagranie z kamery umieszczonej na mundurze jednego z policjantów opublikowano 7 stycznia.

Policjanci byli pierwszymi przedstawicielami służb, którzy dotarli na miejsce zderzenia. Jeden ze świadków wypadku przekazał mundurowym, że w płonącym samochodzie znajduje się kobieta.

Na nagraniu widzimy, jak policjant uzbrojony w gaśnicę rusza w stronę płonącego auta.

Stara się ugasić ogień i odgiąć drzwi, by dostać się do kobiety, ale początkowo to mu się nie udaje. Wkrótce na pomoc ruszają inni funkcjonariusze.

Mundurowi - dusząc się od dymu - w końcu łamią element drzwi i wyciągają krzyczącą z bólu kobietę z auta.

"Dzielimy się tym nagraniem, by pokazać, z jakimi niebezpieczeństwami spotykają się nasi funkcjonariusze podczas każdej zmiany. Jesteśmy dumni z ich bezinteresownych starań, by wyciągnąć żywą poszkodowaną z wypadku" - napisali policjanci na Facebooku.