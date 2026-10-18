Wypadek łodzi z 27 osobami. Ocalałych zaatakowały rekiny

RMF24

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Trwają poszukiwania 11 osób po piątkowym wypadku łodzi u wybrzeży stanu Kalifornia Dolna na północnym zachodzie Meksyku. Na pokładzie było 27 osób. 16 udało się uratować. Okazało się, że część ocalałych zaatakowały rekiny.

Kilka uratowanych osób miało poważne obrażenia odpowiadające ugryzieniom rekina, a straż przybrzeżna udzieliła im ratującej życie pierwszej pomocy w drodze do San Diego – przekazała amerykańska straż przybrzeżna.

Łódź, która wypłynęła z Meksyku, wywróciła się w piątek około 200 kilometrów na zachód od miasta Ensenada. W akcji ratunkowej bierze udział amerykańska marynarka i straż przybrzeżna, jak również marynarka meksykańska.

AP zwróciła uwagę, że wypadek miał miejsce na obszarze, przez który przebiegają trasy przemytnicze. Dochodziło tam do przypadków zatonięcia łodzi z nielegalnymi migrantami.

Meksykański konsulat w San Diego poinformował, że wszyscy uratowani są obywatelami Meksyku. Amerykańska straż przybrzeżna przekazała, że postępowanie w ich sprawie wszczęła agencja ds. ceł i ochrony granic. Nie podała dodatkowych szczegółów.