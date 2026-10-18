Wypadek łodzi z 27 osobami. Ocalałych zaatakowały rekiny

Kilka uratowanych osób miało poważne obrażenia odpowiadające ugryzieniom rekina, a straż przybrzeżna udzieliła im ratującej życie pierwszej pomocy w drodze do San Diego – przekazała amerykańska straż przybrzeżna.
Łódź, która wypłynęła z Meksyku, wywróciła się w piątek około 200 kilometrów na zachód od miasta Ensenada. W akcji ratunkowej bierze udział amerykańska marynarka i straż przybrzeżna, jak również marynarka meksykańska.
AP zwróciła uwagę, że wypadek miał miejsce na obszarze, przez który przebiegają trasy przemytnicze. Dochodziło tam do przypadków zatonięcia łodzi z nielegalnymi migrantami.
Meksykański konsulat w San Diego poinformował, że wszyscy uratowani są obywatelami Meksyku. Amerykańska straż przybrzeżna przekazała, że postępowanie w ich sprawie wszczęła agencja ds. ceł i ochrony granic. Nie podała dodatkowych szczegółów.