11 osób zginęło, a osiem zostało rannych w zderzeniu ciężarówki z busem pasażerskim we wtorek rano w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy - poinformowała ukraińska państwowa służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zderzenia ciężarówki z "marszrutką" (busem pasażerskim) doszło we wtorek ok. 8 rano kilkanaście kilometrów od Czernihowa.



Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku, w którym - jak wynika ze wstępnych ustaleń - zginęło 11 osób, a osiem zostało rannych. Na miejscu pracują policjanci i ratownicy medyczni.



Meteorolodzy zapowiedzieli pogarszające się warunki atmosferyczne w regionie czernihowskim w tym tygodniu. Kierowcy ostrzegani są przed gołoledzią i ograniczoną widocznością.