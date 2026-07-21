„Wyjątkowo czysta kokaina” ukryta w bananach. Rekordowy przemyt udaremniony

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Włoska policja finansowa i służba celna przeprowadziły jedną z największych operacji antynarkotykowych ostatnich lat. W porcie Vado Ligure na północnym - zachodzie Włoch skonfiskowano aż 770 kilogramów „wyjątkowo czystej” kokainy o wartości rynkowej sięgającej 250 milionów euro. Narkotyki były sprytnie ukryte wśród palet bananów, w kontenerze chłodniczym, który przypłynął z Ekwadoru.

Włoska policja finansowa i służba celna poinformowały we wtorek o skonfiskowaniu w porcie Vado Ligure w północno-zachodniej części kraju 770 kg „wyjątkowo czystej” kokainy o wartości rynkowej około 250 mln euro.

Ten duży ładunek narkotyków został sprytnie ukryty wśród dziesiątek palet bananów, wewnątrz kontenera chłodniczego przybyłego z jednego z głównych portów Ekwadoru – czytamy w komunikacie.

Przemytnicy liczyli na to, że egzotyczne owoce skutecznie zamaskują nielegalny towar, jednak czujność funkcjonariuszy pozwoliła na wykrycie kontrabandy.

Jedna z największych operacji ostatnich lat

Wtorkowa akcja to jedna z największych operacji antynarkotykowych przeprowadzonych w ostatnich latach w porcie Vado Ligure. Skonfiskowana kokaina była wyjątkowo czysta, co dodatkowo podnosi jej wartość na czarnym rynku.

Policja podkreśla, że przejęcie tak dużej ilości narkotyków to poważny cios dla przestępczych grup zajmujących się handlem kokainą w Europie.

Port pod specjalnym nadzorem

Jak przypomina agencja AFP, niecałe trzy tygodnie temu w tym samym porcie służby przejęły już 340 kilogramów kokainy o wartości około 120 milionów euro.

Port Vado Ligure stał się jednym z kluczowych punktów na trasie przemytu narkotyków do Europy. Włoskie służby zapowiadają dalsze wzmożone kontrole i walkę z przestępczością zorganizowaną.