W Singapurze wciąż rośnie populacja wydr. Widok tych zwierząt w centrum miasta już nikogo nie dziwi. Część mieszkańców jest zaniepokojona, bo ssaki upodobały sobie zwłaszcza przydomowe baseny i stawy.

W latach 70. populacja singapurskich wydr znacznie się zmniejszyła, ze względu na politykę wylesiania oraz rozwój przemysłowy i związane z nim zanieczyszczenie powietrza. Obecnie jednak Singapur to nie tylko wielkie i kosmopolityczne miasto, ale też miejsce zanurzone w tropikalnej zieleni. Ponadto w ostatnich latach wdrożono tam innowacyjny projekt systemu oczyszczania wody. Wymienione czynniki miały istotny wpływ na odrodzenie się populacji wydr. I to w znacznym stopniu: na stada tych zwierząt można natknąć się w Singapurze niemal wszędzie.

Nie bez znaczenia był także kilkumiesięczny lockdown: w przeludnionym na co dzień mieście zaczęło być pusto, a to ośmieliło ssaki, by eksplorować nowe miejsca. Dziś widok wydr w środku Singapuru już nikogo nie zaskakuje, podobnie jak wizyty ssaków w okolicach domów, w tym w przydomowych basenach.

Niektórych mieszkańców niepokoi fakt, że zwierzęta odwiedzają również przydomowe stawy. Wiele osób hoduje w nich kosztowne, ozdobne karpie Koi. Niektóre okazy tych ryb mogą osiągnąć cenę tysięcy, a czasem milionów dolarów. Gdy wydry zaczęły masowo polować na karpie Koi, pojawiły się głosy, by odstrzelić stada ssaków. Sprzeciwił się temu jednak m.in. premier Lee Hsien Loong, który stanowczo napisał, że mieszkańcy "muszą znaleźć sposoby na współistnienie z lokalną florą i fauną".