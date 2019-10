Dwie osoby zginęły a jedna została ranna w wyniku wybuchu granatu, do którego doszło we wtorek późnym wieczorem w stolicy Ukrainy, Kijowie. Policja podała w środę, że ofiary to weteran walk w Donbasie oraz ochroniarz biurowca, obok którego nastąpiła eksplozja.

