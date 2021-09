Socjaldemokraci z SPD zdobyli 25,7 proc. głosów i wygrali wybory do Bundestagu - wynika z oficjalnych rezultatów wyborów w Niemczech. Chadecy z CDU/CSU uzyskali 24,1 proc.

Olaf Scholz, kandydat SPD na kanclerza Niemiec / MAJA HITIJ / POOL / PAP/EPA

Trzecią siłą w niemieckim parlamencie będą Zieloni z poparciem 14,8 proc. To najlepszy wynik tego ugrupowania w jego historii.



Swoją pozycję w porównaniu do poprzednich wyborów poprawili liberałowie z FDP. Oni zdobyli w niedzielnym głosowaniu 11,5 proc.głosów.



Populistyczno-prawicowa AfD, która uzyskała 10,3 proc., spadła z trzeciego na piąte miejsce. Z kolei Lewica ma 4,9 proc. głosów.

Kandydat SPD na kanclerza Niemiec Olaf Scholz określił wynik socjaldemokratów w niedzielnych wyborach do Bundestagu jako "wielki sukces". Jego zdaniem wyborcy jasno wyrazili swoje życzenie, "aby następny kanclerz nazywał się Olaf Scholz".



Pokazaliśmy, że mamy to, czego potrzeba do rządzenia krajem - jedność, która jest popierana przez wszystkich - zauważył.

Kto wygrał w poszczególnych krajach związkowych?

Po raz pierwszy w wyborach do Bundestagu populistyczno-prawicowa AfD zdobyła najwięcej głosów w Turyngii, kraju związkowym na wschodzie Niemiec - poinformowała agencji dpa, powołując się na oficjalne wyniki.



AfD uzyskała w Turyngii 24 proc. głosów, na drugim miejscu znalazła się tam SPD z 23,4 proc., a na trzecim - CDU, która zdobyła 16,9 proc. głosów.



Kolejne miejsca w Turyngii zajęły: Lewica (11,4 proc.), FDP (9 proc.), Zieloni (6,6 proc.). Frekwencja wyborcza wyniosła 74,9 proc. i była zbliżona do wyborów z 2017 roku.

Również w Saksonii, kraju związkowym na wschodzie Niemiec, niedzielne wybory wygrała AfD.



AfD zdobyła w Saksonii 24,6 proc. głosów, wyprzedzając SPD (ponad 19 proc.) i CDU (ponad 17 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: FDP (11 proc.), Lewica (ponad 9 proc.) i Zieloni (8,6 proc.).

W Bawarii wybory do Bundestagu wygrała CSU, ale z rezultatem najgorszym do 1949 roku - podała agencja dpa, opierając się na oficjalnych wynikach.



Bawarska CSU, siostrzana partia CDU, otrzymała 31,7 proc. głosów. To ok. 7 punktów procentowych mniej niż w wyborach przed czterema laty. Na drugim miejscu znalazła się w Bawarii SPD (18 proc.). Na trzeciej pozycji są Zieloni (ponad 14 proc.), a za nimi: FDP (10,5 proc.), AfD (9 proc.) i Wolni Wyborcy (7,5 proc.).



CDU startuje w wyborach we wszystkich krajach związkowych z wyjątkiem Bawarii, gdzie jest zastępowana przez CSU, która z kolei bierze udział w wyborach tylko w Bawarii. Te dwie partie, które w Bundestagu tworzą wspólną grupę parlamentarną CDU/CSU, określa się mianem "Unii".