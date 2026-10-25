Wybory w Bułgarii – są wyniki sondażu exit poll

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W Bułgarii zamknięto lokale wyborcze. Iliana Jotowa i Andrej Giurow przechodzą do II tury wyborów prezydenckich w Bułgarii, która odbędzie się 1 listopada. Jotowa ma niewielką przewagę nad rywalem – wynika z sondażu exit poll.

Urzędująca prezydentka Iliana Jotowa oraz były premier Andrej Giurow zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Bułgarii – wynika z sondaży exit poll opublikowanych po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 20 (godz. 19 w Polsce).

Jotowa ma niewielką przewagę nad Giurowem. W badaniach pięciu ośrodków: Gallup International, Trend, Market Links, Alpha Research i Miara otrzymała od 32,2 proc. do 36,6 proc. głosów - podała agencja BTA.

Giurow plasuje się tuż za nią z wynikami od 31,6 proc. do 32,4 proc.

Jak podkreśla BTA, różnica między dwoma głównymi kandydatami okazała się mniejsza, niż wcześniej prognozowano.

Jeśli żaden z 27 kandydatów nie zdobędzie ponad 50 proc. głosów przy 50-proc. frekwencji, 1 listopada odbędzie się II tura.

Według Centralnej Komisji Wyborczej do godz. 16 (godz. 15 w Polsce) w wyborach prezydenckich w Bułgarii zagłosowało zaledwie 16,04 proc. wyborców. Agencja BGNES podała, że do godz. 15 czasu lokalnego zagłosowało około 15 proc. uprawnionych, co według niej było rekordem niskiej aktywności.

Premier: Potrzeba silnego prezydenta

Głosująca w Sofii faworytka wyborów, urzędująca prezydentka Iliana Jotowa apelowała o jedność narodową. Głosowałam z głęboką wiarą w rozwój Bułgarii, w pokój i stabilność. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy porozumienia i dialogu – podkreśliła.

Jej główny rywal Andrej Giurow z proeuropejskiego bloku Kontynuujemy Zmiany – Demokratyczna Bułgaria (PP-DB) zagłosował w rodzinnym Błagojewgradzie. Chcemy Bułgarii, która patrzy w przyszłość – kraju europejskiego, wolnego i dumnego, w którym ludzie czują się bezpieczni – mówił.

Andrej Giurow (fot. Stringer) / PAP/EPA

Premier Radew po oddaniu głosu zaznaczył, że w trudnej sytuacji geopolitycznej państwo potrzebuje silnego prezydenta z jasnym mandatem.

Radew ustąpił z urzędu

W styczniu Radew ustąpił z urzędu prezydenta, który piastował od 2017 r., aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych i zakończyć długi kryzys polityczny w kraju. Jego partia Postępowa Bułgaria wygrała w kwietniu wybory, uzyskując absolutną większość w parlamencie i tworząc pierwszy od 20 lat rząd bez konieczności budowania koalicji. Obowiązki prezydenta przejęła Jotowa, pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii kraju, wywodząca się z tego samego obozu politycznego.

Sondaże przedwyborcze w Bułgarii

Niedzielne głosowanie było starciem między prozachodnim kursem a opcją neutralności wobec wojny w Ukrainie. Według prognoz ośrodka badawczego Alpha Research faworytką wyścigu pozostaje Jotowa z poparciem 41,1 proc., za nią plasuje się Giurow z wynikiem 28,3 proc. i prorosyjski Kostadin Kostadinow (12,8 proc.).

Głównych kandydatów wyraźnie dzieli kwestia bezpieczeństwa. Jotowa akcentuje potrzebę dyplomatycznego rozwiązania konfliktu w Ukrainie i sceptycznie odnosi się do zwiększania dostaw broni dla Kijowa. Z kolei Giurow jednoznacznie potępia agresję Kremla i opowiada się za ścisłą współpracą z NATO.

Znużenie wyborami

Do głosowania uprawnionych było około 6,5 mln obywateli, z czego ponad 2,8 mln mieszkających za granicą. Analitycy jako główną przyczynę niskiej frekwencji wskazują głębokie znużenie społeczeństwa kampaniami wyborczymi.