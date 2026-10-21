„Wróciłam do punktu wyjścia”. Christina Applegate przez pięć lat żyła z błędną diagnozą

RMF24

Christina Applegate pięć lat po tym, jak usłyszała od lekarzy, że ma stwardnienie rozsiane, dowiedziała się, że lekarze postawili jej błędną diagnozę. „Wróciłam do punktu wyjścia” – mówiła w swoim podcaście 54-letnia amerykańska aktorka. Nadal bowiem nie wiadomo, co spowodowało jej chorobę.

„Gratulacje, nie masz stwardnienia rozsianego”

Christina Applegate po siedmiu miesiącach nieobecności powróciła do prowadzenia swojego podcastu „MeSsy”. We wtorek 20 października Applegate i współprowadząca Jamie Lynn Sigler opublikowały dwa kolejne odcinki swojego podcastu, w którym aktorki szczerze rozmawiają o swoich zmaganiach ze stwardnieniem rozsianym.

54-letnia Applegate przyznała, że zrobiła sobie kilkumiesięczną przerwę od nagrywania podcastu, gdyż musiała pogodzić się z informacją od swojej lekarki. Okazało się, że aktorka nie choruje na stwardnienie rozsiane.

Weszła do mojego pokoju i powiedziała: „Gratulacje, nie masz stwardnienia rozsianego – wspominała Applegate przez łzy.

W ogóle nie byłam zadowolona. Wszyscy inni byli tacy szczęśliwi – dodała.



Co piąta diagnoza SM postawiona błędnie

Dr Marwa Kaisey, adiunkt w katedrze neurologii w Cedars-Sinai Medical Center, która dołączyła do Applegate i Sigler w drugim odcinku podcastu, mówi, że błędne diagnozy SM są „dość powszechne”. Nie ma bowiem jednego testu na SM.

To nie jest tak, że mamy coś w rodzaju testu ciążowego, który mówi: „Tak. Masz to”. „Nie. Nie masz”. To lista kryteriów – zaznaczyła lekarka.

Kaisey mówi, że prawie 20 procent osób zdiagnozowanych ze SM okazuje się nie mieć tego schorzenia. Prawie jedna na pięć osób, którym powiedziano, że mają SM, niektórzy od dziesięcioleci, w rzeczywistości nie chorowała na SM. A większość z nich przyjmowała leki w celu leczenia SM – przyznała.

„Nic magicznego się nie wydarzyło”

Applegate zauważyła, że to, iż wie, że nie ma stwardnienia rozsianego, nie sprawiło, że stan jej zdrowia się poprawił.

Nie czuję się lepiej, Jamie! Wręcz przeciwnie, mój stan się pogorszył. Znów jestem w punkcie wyjścia, gdzie nie wiem, co się ze mną dzieje – zaznaczyła.

Przeszłam depresję. Straciłam wszystko. Straciłam pracę – zaznaczyła Applegate. Nadal muszę korzystać z wózka inwalidzkiego, kiedy idę do lekarza. Nie mogę przejść z samochodu do pokoju. Wciąż jestem w tym. Nic magicznego się nie wydarzyło, kiedy usłyszałam: „Nie masz stwardnienia rozsianego” – mówiła aktorka.

„Miałam powód, dla którego każdy mój dzień był beznadziejny”

Jak podkreśliła Applegate, brak diagnozy de facto pogorszył jej zdrowie psychiczne – oznacza bowiem, że już nie jest częścią społeczności chorych na SM. To dziwne, bo czuję, że wszystkich zawiodłam – wyznała Applegate.

To dziwne, bo stałyśmy się – ty i ja – twarzami SM. I wszystko, co robiłam, miało swój powód. Miałam cholerny powód, dla którego każdy mój dzień był beznadziejny. A teraz nie mam powodu i to mnie bardzo niepokoi i dezorientuje – tłumaczyła aktorka.

Applegate powiedziała, że nadal jest „w szoku” z powodu błędnej diagnozy. Jak zaznaczyła, wciąż walczy o zdrowie. Nie wie tylko, jak nazywa się jej przeciwnik.

Christina Applegate to amerykańska aktorka telewizyjna i filmowa. Największą popularność przyniosła jej rola Kelly Bundy w serialu „Świat według Bundych”. Jest laureatką nagrody Emmy, była nominowana do Złotych Globów i nagród Tony. Występowała także w takich produkcjach jak „Jestem na tak”, „Zakręcony piątek”, a ostatnio w serialu „Już nie żyjesz”.

Czym jest stwardnienie rozsiane?

Stwardnienie rozsiane (SM) to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego, w której układ odpornościowy atakuje osłonki mielinowe nerwów. Objawy SM są zróżnicowane i mogą obejmować m.in. zaburzenia widzenia, problemy z koordynacją ruchową, osłabienie mięśni oraz zaburzenia czucia. Choroba najczęściej dotyka osoby w wieku 20–40 lat, częściej kobiety. Przyczyna SM nie jest do końca znana, a leczenie skupia się na łagodzeniu objawów i spowalnianiu postępu choroby.