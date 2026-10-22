Wrócił niczym bumerang. Gigantyczny rekin znów w miejskim kanale

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Trzymetrowy żarłacz ciemny, który przez ponad miesiąc zamieszkiwał kanał w południowokoreańskim Pusanie, ponownie zaskoczył mieszkańców i służby ratunkowe. Mimo prób wypuszczenia go na otwarte morze, drapieżnik wrócił do miejskiego akwenu.

Rekin, który podbił serca mieszkańców

Historia rekina, któremu mieszkańcy nadali imię Bukang-i – od nazwy Portu Północnego – rozpoczęła się 18 września, kiedy po raz pierwszy zauważono go w sztucznym kanale Parku Przybrzeżnego w Pusanie. Nietypowo ciepłe prądy morskie i obfitość pożywienia przyciągnęły drapieżnika do miejskich wód, gdzie szybko stał się lokalną atrakcją. W ciągu miesiąca miejsce odwiedziło ponad 1,6 miliona turystów, a w mieście pojawiły się pamiątki i gadżety z jego wizerunkiem. Bukang-i błyskawicznie zyskał status nieoficjalnej maskotki portu.

„Potwór” utknął w kanale miejskim. Tłumy zlatują się, by go zobaczyć Rekin w Korei Południowej stał się niecodzienną atrakcją turystyczną. Około 3,5-metrowy „potwór” utknął w kanale w Busan, ściągając ponad 600 tys. gapiów. Służby próbują bezpiecznie skierować zwierzę z powrotem do morza.

Walka o zdrowie i życie rekina

Eksperci i ekolodzy od początku alarmowali o pogarszającym się stanie zdrowia zwierzęcia. Według relacji, żarłacz przez dłuższy czas nie przyjmował pokarmu, a na jego pysku pojawiły się rany. Dodatkowo zbliżająca się zima i spadek temperatury wody stanowią poważne zagrożenie dla tego ciepłolubnego gatunku.

Władze miasta kilkukrotnie próbowały wyprowadzić rekina na otwarte morze, wykorzystując armatki wodne i sieci. Po nieudanych próbach postanowiono poczekać, aż drapieżnik sam opuści kanał. Gdy jednak jego stan się pogorszył, zorganizowano szeroko zakrojoną akcję ratunkową z użyciem specjalnych pontonów i siatek. Sukces był jednak krótkotrwały – już po kilkunastu godzinach Bukang-i wrócił do kanału, pokonując zabezpieczenia.

Wypadek łodzi z 27 osobami. Ocalałych zaatakowały rekiny Trwają poszukiwania 11 osób po piątkowym wypadku łodzi u wybrzeży stanu Kalifornia Dolna na północnym zachodzie Meksyku. Na pokładzie było 27 osób. 16 udało się uratować. Okazało się, że część ocalałych zaatakowały rekiny.

Ekolodzy o niepokojącym sygnale

Eksperci zwracają uwagę, że pojawienie się żarłacza ciemnego w wodach Pusanu to nie tylko lokalna ciekawostka, ale i sygnał poważniejszych zmian. Obecność tego tropikalnego gatunku tak daleko na północy może świadczyć o ocieplaniu się mórz i wymuszonych migracjach zwierząt morskich. To zjawisko budzi niepokój ekologów, którzy podkreślają, że podobne przypadki mogą się nasilać w przyszłości.

Obecnie służby przygotowują kolejną, już czwartą próbę wypuszczenia rekina na wolność.