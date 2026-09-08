Wpadł na stacji benzynowej. Podejrzany o akty sabotażu w Niemczech zatrzymany

Niemcy: Podejrzany o serię aktów sabotażu zatrzymany
Według informacji „WELT-a” Daniel V. poruszał się pieszo i próbował ominąć policyjną blokadę. Został zatrzymany na stacji benzynowej przy autostradzie niedaleko Weisweiler, gdzie prawdopodobnie spędził noc. Według prokuratury w Kolonii nie stawiał oporu. W jego namiocie znaleziono kolejne ładunki wybuchowe, które są obecnie rozbrajane.
W pobliżu elektrowni Weisweiler policja namierzyła kolejne materiały wybuchowe oraz urządzenia, które mogły posłużyć do przeprowadzenia sabotażu. Zabezpieczono również list, w którym autor przyznaje się do przestępstwa, a swoje działania przedstawia jako protest przeciwko wykorzystywaniu paliw kopalnych do produkcji energii. „Wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych jest przestępstwem” – napisał.
Seria ataków na infrastrukturę energetyczną
48-latek z Gevelsbergu w Nadrenii Północnej-Westfalii był poszukiwany w związku z serią aktów sabotażu i próbą uszkodzenia linii wysokiego napięcia w kilku miejscach Nadrenii Północnej-Westfalii, Brandenburgii i Saksonii.
Według ustaleń śledczych podejrzany miał wykorzystywać własnoręcznie skonstruowane wyrzutnie do wystrzeliwania cienkich przewodów w kierunku linii energetycznych, doprowadzając w ten sposób do zwarcia i zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury energetycznej. W co najmniej dwóch przypadkach plan się powiódł: w Bergheim na zachód od Kolonii w ten sposób spowodował wyłączenie kilku bloków energetycznych. Podobnie w Brandenburgii, gdzie trafił w stację transformatorową Turnow-Preilack w pobliżu elektrowni Jänschwalde.
Śledztwo ma ustalić, czy 48-latek działał sam. W jego mieszkaniu w Gevelsbergu znaleziono materiały wybuchowe, które zostały zabezpieczone.