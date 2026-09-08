Wpadł na stacji benzynowej. Podejrzany o akty sabotażu w Niemczech zatrzymany

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Niemiecka policja zatrzymała 48-letniego Daniela V., podejrzewanego o serię aktów sabotażu wymierzonych w infrastrukturę energetyczną w Niemczech - poinformował we wtorek dziennik „WELT”. Mężczyzna został zatrzymany na stacji benzynowej przy autostradzie niedaleko Weisweiler. Wcześniej przez kilka dni trwała na niego obława. Niemiecki rząd określa jego działania mianem „ekstremizmu klimatycznego”.

Niemcy: Podejrzany o serię aktów sabotażu zatrzymany

Według informacji „WELT-a” Daniel V. poruszał się pieszo i próbował ominąć policyjną blokadę. Został zatrzymany na stacji benzynowej przy autostradzie niedaleko Weisweiler, gdzie prawdopodobnie spędził noc. Według prokuratury w Kolonii nie stawiał oporu. W jego namiocie znaleziono kolejne ładunki wybuchowe, które są obecnie rozbrajane.

W pobliżu elektrowni Weisweiler policja namierzyła kolejne materiały wybuchowe oraz urządzenia, które mogły posłużyć do przeprowadzenia sabotażu. Zabezpieczono również list, w którym autor przyznaje się do przestępstwa, a swoje działania przedstawia jako protest przeciwko wykorzystywaniu paliw kopalnych do produkcji energii. „Wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych jest przestępstwem” – napisał.

Seria ataków na infrastrukturę energetyczną

48-latek z Gevelsbergu w Nadrenii Północnej-Westfalii był poszukiwany w związku z serią aktów sabotażu i próbą uszkodzenia linii wysokiego napięcia w kilku miejscach Nadrenii Północnej-Westfalii, Brandenburgii i Saksonii.

Według ustaleń śledczych podejrzany miał wykorzystywać własnoręcznie skonstruowane wyrzutnie do wystrzeliwania cienkich przewodów w kierunku linii energetycznych, doprowadzając w ten sposób do zwarcia i zakłóceń w funkcjonowaniu infrastruktury energetycznej. W co najmniej dwóch przypadkach plan się powiódł: w Bergheim na zachód od Kolonii w ten sposób spowodował wyłączenie kilku bloków energetycznych. Podobnie w Brandenburgii, gdzie trafił w stację transformatorową Turnow-Preilack w pobliżu elektrowni Jänschwalde.

Śledztwo ma ustalić, czy 48-latek działał sam. W jego mieszkaniu w Gevelsbergu znaleziono materiały wybuchowe, które zostały zabezpieczone.