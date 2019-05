​Nowo wybrany prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył przysięgę prezydencką. Zaraz po tym poinformował o rozwiązaniu Rady Najwyższej, czyli parlamentu ukraińskiego.

Wołodymyr Zełenski / STEPAN FRANKO / PAP/EPA

Zełenski oświadczył to w Radzie Najwyższej po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta. Ukraińcy chcą czynów, a nie słów. Drodzy posłowie, wyznaczyliście moją inaugurację na poniedziałek, dzień roboczy. Dla mnie to plus. Oznacza to, że dziś wieczorem nie będziemy świętować, musimy pracować - powiedział Zełenski do posłów.

Pozwólcie, że zacytuję pewnego amerykańskiego aktora, który stał się amerykańskim prezydentem: "Rząd nie rozwiązuje naszych problemów, rząd jest naszym problemem" - powiedział Zełenski, nawiązując do słów Ronalda Reagana.

To tylko cytat, ale nie rozumiem naszego rządu, który wzrusza ramionami i mówi: Nie możemy nic zrobić. To nieprawda, możecie! - mówił. Możecie wziąć kartkę, wziąć pióro i zwolnić miejsca dla tych, którzy będą myśleli o następnym pokoleniu, a nie kolejnych wyborach. Myślę, że ludzie to docenią - powiedział.

Zełenski poprosił także posłów o przyjęcie szeregów pilnych ustaw. Chodzi m.in. o ustawę o zniesieniu immunitetu parlamentarnego i ustawy o odpowiedzialności karnej za nielegalne wzbogacanie się. Prezydent chce również odwołania szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), Prokuratora Generalnego i ministra obrony.

Rozwiązuję Radę Najwyższą ósmej kadencji - powiedział prezydent. Było wesoło - skwitował przewodniczący parlamentu Andrij Parubij.

Do dymisji podał się szef SBU Wasyl Hrycak oraz minister obrony Stepan Połtorak.



Kiedy Rada Najwyższa może zostać rozwiązana

Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij 17 maja ogłosił, że rządząca do tej pory koalicja została rozwiązana po tym, jak Front Ludowy byłego premiera Arsenija Jaceniuka opuścił sojusz. Wezwał przedstawicieli wszystkich frakcji do rozpoczęcia rozmów.

Zgodnie z ukraińską konstytucją, prezydent może przedwcześnie rozwiązać parlament jeśli:

- w ciągu miesiąca nie powstała koalicja rządząca.

- 60 dni po rezygnacji wcześniejszej Rady Ministrów nie powołano jej nowego składu.

- posiedzenia plenarne nie rozpoczynają się w ciągu 30 dni od poprzedniej sesji.

Decyzję o wcześniejszym rozwiązaniu prezydent Ukrainy podejmuje po konsultacjach z szefem Rady Najwyższej, jego zastępcami oraz przewodniczącymi frakcji. Parlament nie może też zostać rozwiązany na pół roku przed zakończeniem kadencji.

W przypadku przedterminowego rozwiązania Rady, wybory nadzwyczajne są powoływane przez prezydenta w ciągu 60 dni od daty ogłoszenia decyzji o rozwiązaniu parlamentu.



Na razie nie opublikowano dekretu o rozwiązaniu Rady Najwyższej z uzasadnieniem prezydenta. Nie wiadomo więc, jak sprawa będzie wyglądała od strony prawnej.