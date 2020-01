Wokół rzymskiej Fontanny di Trevi zostanie zainstalowana bariera uniemożliwiająca siadanie na jej brzegach - zdecydowała rada miejska, która przyjęła w głosowaniu uchwałę w tej sprawie. To kolejny krok, który ma na celu ochronę słynnego zabytku.

Fontanna di Trevi / Pixabay

W zaaprobowanej uchwale postanowiono również, że koło tego arcydzieła architektury, przyciągającego co roku miliony turystów, powstanie stały posterunek sił porządkowych. Nadzór będzie prowadzony także na ulicach prowadzących do fontanny, między innymi po to, by nie dopuszczać do procederu nielegalnego handlu.

W ostatnich dniach władze Wiecznego Miasta ogłosiły, że zlikwidowały definitywnie stragany z pamiątkami i innymi artykułami wokół Fontanny di Trevi, które przez lata szpeciły plac.



Zarząd stolicy Włoch podjął niedawno szereg kroków na rzecz ochrony odrestaurowanego zabytku, liczącego ponad 250 lat. Wprowadzony został zakaz siadania i jedzenia na brzegach fontanny, który nie jest jednak respektowany przez wielu turystów. Postanowiono, że dostęp do niej może być zamykany, gdy zgromadzą się tam nadmierne tłumy.



Surowo zabroniona jest kąpiel w fontannie. Kara za to wynosi 450 euro. Do takich incydentów dochodzi tam nadal często.



Fontannę di Trevi zbudowano z inicjatywy papieża Klemensa XII. Powstawała w latach 1735-1762.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rzym: Nawet 100 euro kary za wywieszanie prania w oknach