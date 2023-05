AquaDom - atrakcja turystyczna Berlina

Akwarium było atrakcją turystyczną Berlina. Zostało oddane do użytku w grudniu 2003 roku. Koszt jego budowy niemieckie media szacowały na 12,8 mln euro. Miało 16 metrów wysokości i 11,5 metra średnicy. Było największym co do wielkości wolnostojącym, cylindrycznym akwarium ze słoną wodą na świecie.

Odwiedzający mogli ze specjalnej windy (za 19 euro) podziwiać pływające w akwarium 1500 ryb blisko 100 różnych gatunków.