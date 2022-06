We Włoszech od 30 czerwca właściciele sklepów, punktów usługowych czy lokali gastronomicznych nie będą mogli odmówić przyjęcia płatności kartą. Jeżeli nie dostosują się do nowych przepisów grozić im będzie grzywna.

We Włoszech odmowa płacenia kartą wcale nie należy do rzadkości. "Takie sytuacje mają miejsce w niektórych sklepach, restauracjach, pensjonatach. Od ostatniego dnia czerwca taka odmowa będzie naruszeniem przepisów, karanym grzywną. Wynosić ona będzie 30 euro plus 4 procent transakcji, będącej przedmiotem sporu" - zaznaczają włoskie media.



"To duża zmiana, bo w wielu branżach najbardziej pożądana jest gotówka" - czytamy.





Organizacja obrony praw konsumentów Codacons przypomina, że w tej sprawie toczyła się we Włoszech "historyczna batalia". Przestrzega jednocześnie przed "sztuczkami", które mogą stosować handlowcy i usługodawcy, uchylając się przed przyjmowaniem płatności przez terminal.

Wydane rozporządzenie wyklucza konieczność przyjęcia płatności kartą w przypadku "braku możliwości technicznych". Wystarczy - wyjaśnia Codacons - że właściciel sklepu powie, że jego terminal jest zepsuty bądź nie ma połączenia i wtedy nie podlega już karze.



Oprócz tego, przyjmujący płatność, może bez żadnych konsekwencji ograniczyć używanie terminala do jednego tylko rodzaju karty, na przykład bankomatowej. "Istnieje ryzyko, że przepisy mogą okazać się trudne do egzekwowania"- stwierdził prezes organizacji Carlo Rienzi.