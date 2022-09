Liczący dwa tysiące lat most we włoskim regionie Marche wytrzymał uderzenie gwałtownej fali powodziowej i w przeciwieństwie do kilku innych nowoczesnych konstrukcji nie zawalił się. Starożytna konstrukcja jest tylko nieznacznie zniszczona, ale okazała się wyjątkowo stabilna.

Powodzie po ulewnych deszczach miejscowościach w środkowych Włoszech / VIGILI DEL FUOCO HANDOUT / PAP/EPA Nadzwyczajna wytrzymałość kamiennego mostu w miejscowości Pontedazzo koło Cantiano budzi ogromne zainteresowanie w regionie, w którym czwartkowe rekordowe ulewy spowodowały katastrofalną powódź. Zginęło w niej 11 osób, a dwie są zaginione. W rejonie miasteczek Sassoferrato, Senigallia, Barbara oraz wielu innych trwa usuwanie szkód i szacowanie strat. Zniszczone są drogi, zalane lawinami błotnymi budynki, zawalone mosty. Fala powodziowa, która przepłynęła przez Cantiano wywołując zniszczenia, skierowała się następnie z całą siłą w kierunku doliny. Nie zniszczyła tam mostu zbudowanego dwa tysiące lat temu. Został tylko nieco uszkodzony, ale nadal stoi, co - jak zauważono we włoskiej prasie - daje wiele do myślenia w kraju, w którym niektóre mosty wytrzymują kilkadziesiąt lat. Włochy: Powodzie w regionie Marche (11 zdjęć)







