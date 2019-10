Dwóch policjantów zginęło w Trieście na północy Włoch na komendzie policji, gdy ogień otworzył do nich z pistoletu mężczyzna zatrzymany z bratem pod zarzutem kradzieży skutera.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Domniemany złodziej zabrał broń funkcjonariuszowi i zaczął strzelać. Obaj przestępcy zostali natychmiast zatrzymani.



Policjanci odnieśli ciężkie rany i zmarli wkrótce po ataku. W wyniku strzelaniny ranny został też inny funkcjonariusz.



Według rekonstrukcji zdarzeń, którą prezentują włoskie media, mężczyzna zatrzymany pod zarzutem kradzieży skutera i zaprowadzony na komendę policji razem z bratem, zabrał pistolet funkcjonariuszowi, gdy ten odprowadził go do łazienki. Następnie zaczął strzelać do policjantów, zabijając dwóch z nich.



Obaj sprawcy rzucili się do ucieczki z komendy wywołując panikę na ulicy. Natychmiast zostali ujęci.

Zdarzenie zszokowało mieszkańców Triestu, miasta dotychczas uchodzącego za spokojne i bezpieczne.