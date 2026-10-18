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Wjechała pickupem na boisko podczas meczu z udziałem dzieci. Są zabici i ranni

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 18 października (06:33)

Tragiczny wypadek w mieście Wichita w amerykańskim stanie Kansas. Kierująca pickupem kobieta wjechała na boisko piłkarskie podczas meczu z udziałem dzieci. Zginęli 6-letni chłopiec i 35-letni mężczyzna, a 10 innych osób zostało rannych.

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Wjechała pickupem na boisko podczas meczu z udziałem dzieci. Są zabici i ranni
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

34-letnia kobieta, która prowadziła samochód, została zatrzymana. Nie wiadomo, czy był to wypadek, czy też celowe działanie. Wciąż ustalamy, jak i dlaczego do tego doszło – powiedział na konferencji prasowej kapitan Aaron Moses z miejscowej policji. Dodał, że w pickupie znajdowała się także dwójka dzieci. 

Kobieta współpracuje ze śledczymi. Na pytanie, czy została aresztowana, kapitan odpowiedział jedynie, że przebywa ona w areszcie.

Moses przekazał, że dziecko kierującej pojazdem kobiety również grało w piłkę na terenie kompleksu Stryker, choć nie na innym boisku. 

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Pięcioro dzieci wśród rannych

Wśród dziesięciu rannych, którzy trafili do szpitala, jest pięcioro dzieci w wieku od 5 do 9 lat.         
Obrażenia poszkodowanych są począwszy od drobnych po poważne, ale jak się wydaje nie zagrażają życiu - poinformował kapitan Moses.  

„Jestem zdruzgotana doniesieniami o tragicznym incydencie w kompleksie sportowym Stryker” – przekazała w mediach społecznościowych burmistrz miasta. „Moje myśli i modlitwy są ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią, a zwłaszcza z dziećmi i rodzinami” - podkreśliła.

Kompleks sportowy Stryker to obiekt miejski z 11 boiskami ze sztuczną nawierzchnią, wykorzystywanymi do „wszystkich sportów”, jak podaje jego strona internetowa. Miasto Wichita poinformowało, że wszystkie imprezy w obiekcie zostały odwołane. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wypadek

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