Wjechała pickupem na boisko podczas meczu z udziałem dzieci. Są zabici i ranni

34-letnia kobieta, która prowadziła samochód, została zatrzymana. Nie wiadomo, czy był to wypadek, czy też celowe działanie. Wciąż ustalamy, jak i dlaczego do tego doszło – powiedział na konferencji prasowej kapitan Aaron Moses z miejscowej policji. Dodał, że w pickupie znajdowała się także dwójka dzieci.
Kobieta współpracuje ze śledczymi. Na pytanie, czy została aresztowana, kapitan odpowiedział jedynie, że przebywa ona w areszcie.
Moses przekazał, że dziecko kierującej pojazdem kobiety również grało w piłkę na terenie kompleksu Stryker, choć nie na innym boisku.
Pięcioro dzieci wśród rannych
Wśród dziesięciu rannych, którzy trafili do szpitala, jest pięcioro dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
Obrażenia poszkodowanych są począwszy od drobnych po poważne, ale jak się wydaje nie zagrażają życiu - poinformował kapitan Moses.
„Jestem zdruzgotana doniesieniami o tragicznym incydencie w kompleksie sportowym Stryker” – przekazała w mediach społecznościowych burmistrz miasta. „Moje myśli i modlitwy są ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią, a zwłaszcza z dziećmi i rodzinami” - podkreśliła.
Kompleks sportowy Stryker to obiekt miejski z 11 boiskami ze sztuczną nawierzchnią, wykorzystywanymi do „wszystkich sportów”, jak podaje jego strona internetowa. Miasto Wichita poinformowało, że wszystkie imprezy w obiekcie zostały odwołane.