Wielki bunt przeciwko ministrowi edukacji. „Karaluchy” wyszły na ulice

RMF24

Tysiące ludzi wyszło na ulice Indii, domagając się dymisji ministra edukacji i reformy systemu egzaminacyjnego. Protest, który zgromadził około 10 tysięcy osób, uznawany jest za największe dotychczas wyzwanie dla premiera Narendry Modiego. Świadkowie twierdzą, że policja użyła siły wobec demonstrantów. Służby zaprzeczają tym doniesieniom.

Największy protest za rządów Modiego

Na ulice stolicy Indii New Delhi wyszły tysiące młodych ludzi, którzy domagali się zmian w systemie edukacji. Żądali dymisji ministra edukacji Dharmendry Pradhana oraz przeprowadzenia gruntownych reform w sposobie przeprowadzania egzaminów na uczelniach. Wśród haseł pojawiały się także wezwania do ustąpienia premiera Narendry Modiego.

Według agencji Reutera to największe publiczne wyzwanie, z jakim musiał się zmierzyć obecny premier, sprawujący urząd trzecią kadencję z rzędu.

Reuters informuje, że przedstawiciele demonstrujących udali się na spotkanie z członkami rządu Modiego.

10 tys. osób na ulicach

Policja podczas demonstracji, zdj. VIJAY PANDEY / PAP/EPA

Władze nie wydały zgody na demonstrację, jednak na ulicach pojawiło się około 10 tysięcy osób. Policja miała rozpraszać tłum przy użyciu pałek. Funkcjonariusze stanowczo zaprzeczają, że użyli siły wobec protestujących.

Protestujący odpowiedzieli na apel ruchu internetowego „Partia Karaluchów Janta”, który w mediach społecznościowych zdobył miliony zwolenników.

„Nic dziś nie powstrzyma karaluchów!” – napisali organizatorzy w serwisie X.

Dzień przed protestem policja w Delhi ogłosiła, że planowany marsz jest nielegalny i zapowiedziała wzmocnienie ochrony parlamentu oraz innych budynków publicznych.

Skąd wziął się ruch „Partia Karaluchów Janta”?

Ruch powstał w maju, po tym jak prezes Sądu Najwyższego porównał grupę bezrobotnych młodych ludzi do „karaluchów”. Popularność „Partii Karaluchów Janta” gwałtownie wzrosła po ujawnieniu wycieku arkuszy egzaminacyjnych, co doprowadziło do unieważnienia egzaminu wstępnego na studia medyczne. Do testu przystąpiło około dwóch milionów kandydatów.

Jak informuje AFP, powołując się na lokalne media, decyzja o unieważnieniu egzaminu doprowadziła do samobójstwa kilku kandydatów. Pod koniec czerwca część protestujących rozpoczęła strajk głodowy, popierając postulaty studentów.

