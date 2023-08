Ostrzeżenie dla turystów spędzających wakacje w północnej i zachodniej Francji. Już drugi dzień z rzędu trwa tam tragiczna w skutkach fala wichur, burz i sztormów. Utopiła się w morzu 55-letnia kobieta.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

55-letnia kobieta, która wraz z dwiema innymi osobami kąpała się w morzu mimo wysokich fal i silnego wiatru, utopiła się koło wyspy Ile d'Ouessant u wybrzeży Bretanii. Ratownikom, których wezwali turyści, nie udało się jej uratować. Dwie pozostałe osoby ocalały.

10-letniego chłopca przygniotło złamane przez wichurę drzewo w Montpellier-de-Medillan w departamencie Charente-Maritime w zachodniej Francji. Dziecko znajduje się w szpitalu w stanie krytycznym.

Wiatr ma nadal wiać w porywach z prędkością do 120 kilometrów na godzinę.

Władze apelują do mieszkańców i wczasowiczów, by nie zbliżać się do plaż i - generalnie - morskiego brzegu. Niebezpieczeństwo stanowią bowiem m.in. kilkumetrowe, czy nawet w niektórych rejonach kilkunastometrowe fale.

Stanęła część pociągów, wiele innych kursuje z opóźnieniem. Niektóre drogi są nieprzejezdne.