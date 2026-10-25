Wichura Austen paraliżuje południowe Niemcy. Tysiące domów bez prądu, szpital ogranicza przyjęcia

RMF24

Przez południowo-zachodnie Niemcy przetoczyła się wichura Austen, lokalnie nazywana Luise, która w krótkim czasie pozbawiła prądu około 10 tysięcy domów w rejonie Fryburga Bryzgowijskiego. Jak informuje rzecznik regionalnego dostawcy energii Badenova, gwałtowny wiatr doprowadził do rozległych przerw w dostawach energii elektrycznej we wschodniej części miasta oraz okolicznych gminach.

Mocne podmuchy wiatru przewracały drzewa, które uszkadzały linie energetyczne, co dodatkowo potęgowało chaos.

Najbardziej dramatyczna sytuacja miała miejsce w szpitalu uniwersyteckim we Fryburgu, który został zmuszony do czasowego ograniczenia przyjęć na oddział ratunkowy. Placówka przyjmowała jedynie pacjentów w stanie zagrożenia życia, a zasilanie przełączono na alternatywne linie, które nie uległy uszkodzeniu.

Komunikacja sparaliżowana, sieć komórkowa nie działa

Władze Fryburga poinformowały, że na skutek wichury częściowo przestała działać sieć telefonii komórkowej.

Problemy nie ominęły także transportu – w krajach związkowych Badenia-Wirtembergia oraz Nadrenia Północna-Westfalia część pociągów została odwołana lub kursowała z dużymi opóźnieniami. Sytuacja była szczególnie trudna dla osób podróżujących w niedzielne popołudnie.

Jak tłumaczy ekspert cytowany przez dziennik „Bild”, obecna pora roku sprzyja powstawaniu szkód. Drzewa, które wciąż mają dużo liści, działają jak żagle łapiące wiatr, a zmiękczona przez deszcz ziemia sprawia, że podmuchy łatwiej wyrywają je z korzeniami. To właśnie dlatego nawet podmuchy, które zimą nie wyrządziłyby większych szkód, teraz są wyjątkowo niebezpieczne.

Huraganowe wiatry na północy, promy odwołane

Według Niemieckiej Służby Meteorologicznej, silne wichury z wiatrem o sile huraganu prognozowane są na niedzielne popołudnie i wieczór także w Hamburgu i Bremie na północnym zachodzie kraju.

Wzdłuż wybrzeża Morza Północnego oraz na wyżej położonych terenach spodziewano się szczególnie niebezpiecznych warunków. Połączenia promowe na wyspę Helgoland zostały zawieszone co najmniej do wtorku.

Według prognoz meteorologów, wiatr powinien ucichnąć dopiero w poniedziałek wieczorem. Służby apelują o ostrożność i unikanie niepotrzebnych podróży, zwłaszcza w rejonach najbardziej dotkniętych przez wichurę Austen.