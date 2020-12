Komisja Europejska już przygotowuje zastępczy "koronafundusz" dla 25 krajów w razie utrzymania przez Polskę i Węgry weta budżetowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Do tej pory mówiono, że zorganizowanie nowego funduszu bez Polski i Węgier nie będzie łatwe i zajmie dużo czasu. Teraz okazuje się, że może on powstać szybko, w ciągu kilku tygodni.

KE rozważa już jednak opcję zmniejszenia funduszu o kwoty należne Polsce i Węgrom lub podział pieniędzy miedzy 25 krajów Unii Europejskiej.



Opcja "wzmocnionej współpracy"

Rozważana jest opcja tzw. wzmocnionej współpracy, czyli porozumienia krajów, które chcą przystąpić do nowego funduszu w ramach Unii.

To byłby przerzucony most do czasu znalezienia rozwiązania dla 27 państw - przekazało źródło w KE.

Oczywiście ten fundusz, jak i wszelkie wypłaty z przyszłego budżetu, nawet te w ramach prowizorium, będą już warunkowane przestrzeganiem zasad praworządności w ramach nowego mechanizmu.

Prowizorium budżetowe oznacza, że Polska może stracić w przyszłym roku część funduszy spójności - np. na budowę dróg czy oczyszczalnie ścieków. Nie będzie nowych płatności np. na modernizację wsi. Może nie być także w przyszłym roku programu wymiany studentów Erasmus+.

Ile straci Polska, jeśli zawetuje budżet?

Gdyby Polska zdecydowała się na zawetowanie projektu unijnego budżetu, mogłoby to oznaczać dla naszego kraju stratę co najmniej 23 mld euro bezzwrotnych dotacji. To pieniądze na wsparcie gospodarki w związku z pandemią koronawirusa. Na tym nie koniec. Mowa jest również o ponad 34 mld euro udzielanych w ramach tanich pożyczek.



Polska i Węgry zgłosiły jednak zastrzeżenia w związku z rozporządzeniem dotyczącym powiązania środków unijnych z praworządnością. W ubiegły czwartek premierzy obu krajów, Mateusz Morawiecki i Viktor Orban, podpisali deklarację, w której podkreślili, że wspólnym celem obu rządów jest "przeciwdziałanie powstaniu mechanizmu, który nie tylko nie wzmocni, ale wręcz podważy zasadę praworządności w Unii poprzez zdegradowanie jej do roli narzędzia politycznego".