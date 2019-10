Zoo w Bronxie zawiadomiło nowojorską policję w sprawie kobiety, która w sobotę wtargnęła na wybieg z lwem. Potem zaczęła śpiewać i tańczyć. Jej "wyczyn" zarejestrował jeden ze zwiedzających i umieścił film na swoim profilu na Instagramie.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ten czyn był poważanym naruszeniem prawa, mógł się skończyć obrażeniami lub nawet śmiercią - mówi rzecznik ogrodu zoologicznego. Barierki i przepisy są po to, by zarówno goście, jak i zwierzęta były bezpieczne. Mamy zero tolerancji dla takich zachowań - podkreślił.

Kobieta pokonała barierę oddzielającą gości zoo od lwów, a potem stanęła w pobliżu zwierzęcia, zaczęła śpiewać i tańczyć. Na razie nie wiadomo, jak długo kobieta przebywała na wybiegu. Nie ustalono też, jak udało się jej ominąć barierę.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Choć do zdarzenia doszło w sobotę, policja została poinformowana o sprawie dopiero we wtorek.

Wideo instagram

Źródło: CNN