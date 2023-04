Wenus z obrazu Boticellego doklejona do figury współczesnej dziewczyny to nie wszystko. Kadry filmowe z młodymi ludźmi pijącymi wino we Włoszech tak naprawdę przedstawiają... obrazek ze Słowenii i reklamują słoweński trunek. Włoskie ministerstwo turystyki zaliczyło wpadkę, przygotowując film reklamowy, zachęcający do odwiedzin kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Gdy nagranie trafiło do mediów społecznościowych, zostało skrytykowane za użycie twarzy Wenus z obrazu Sandra Botticellego doklejonej do postaci współczesnej dziewczyny. Teraz okazało się, że kadry z młodymi ludźmi pijącymi wino przedstawiają Słoweńców, a trunek także jest słoweński. Wideo youtube Promocyjny film włoskiego ministerstwa jest częścią kampanii o łącznej wartości ponad 9 milionów euro. Produkcja szybko rozeszła się w mediach społecznościowych, gdzie spotkała się przede wszystkim z falą krytyki. W roli głównej wystąpiła Wenus, symbol włoskiej sztuki. W swoim renesansowym dziele "Narodziny Wenus" przedstawił ją Sandro Boticelli. Teraz wystąpiła w promocyjnym filmie, m.in. w mini spódniczce z kawałkiem pizzy. Najbardziej kontrowersyjny fragment filmu przedstawia grupę młodych ludzi uśmiechających się na oświetlonym słońcem patio i pijących wino. Bystrzy widzowie zauważyli, że to, co jest przedstawiane jako typowa włoska scena, nakręcono w Słowenii, blisko włoskiej granicy, a w butelce na stole jest słoweńskie wino. Zobacz również: Najlepszy herbatnik? Kontrowersyjny zwycięzca

