Od początku nowego sezonu letniego, czyli od 1 lipca 2020, od turystów, którzy będą wjeżdżali do Wenecji będzie pobierana opłata. Rada Miejska Wenecji zdecydowała, że odpłatność będzie wynosiła do 3 do 10 euro. Wcześniej planowano, że opłata wejdzie w życie w tym roku.

