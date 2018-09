​Szef dyplomacji węgierskiej Peter Szijjarto zarzucił Organizacji Narodów Zjednoczonych rozpowszechnianie kłamstw na temat polityki migracyjnej Węgier oraz chęć objęcia jego kraju kuratelą.

Peter Szijjarto / FLORIAN WIESER / PAP/EPA

Niektórzy urzędnicy ONZ mówili niedawno o Węgrzech niestworzone rzeczy i nie było to nic innego niż kłamstwa - oznajmił Szijjarto na forum Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie.

Według ministra wspomniani urzędnicy ONZ opublikowali dokumenty o Węgrzech, które są "stekiem kłamstw". Dokumenty te - jak powiedział - "stawiają zasadniczo pod znakiem zapytania dojrzałość narodu węgierskiego i jego zdolność do podejmowała samodzielnych decyzji na temat przyszłości własnego kraju".



Myślą, że Węgry trzeba objąć jakąś kuratelą, czyli trzeba ochronić węgierski lud przed nim samym. Węgry doświadczyły, jak to jest, gdy wbrew ich własnemu ludowi ustanawia się nad nimi coś na kształt protektoratu - dodał.



Według niego urzędnicy ci wykazują się stronniczością w kwestii migracji, ale Węgry nigdy nie będą krajem migrantów.



Zawsze będziemy chronić bezpieczeństwo Węgrów. Nigdy nie pozwolimy na to, by choćby jeden nielegalny migrant dostał się na terytorium naszego kraju - oznajmił minister.



Węgry odrzuciły w zeszłym tygodniu krytykę ich polityki migracyjnej ze strony nowej wysokiej komisarz ONZ ds. praw człowieka Michelle Bachelet, która wspomniała o "szokujących doniesieniach" dotyczących odmawiania jedzenia migrantom w strefach tranzytowych na Węgrzech.

Bachelet zwróciła też uwagę na przepisy "pozwalające władzom zatrzymywać, stawiać zarzuty karne i natychmiast wydalać z węgierskich stref tranzytowych wszystkich adwokatów, doradców, wolontariuszy oraz przebywających legalnie członków rodziny, podejrzewanych o pomaganie ludziom w składaniu wniosku o azyl, ubieganiu się o pozwolenie na pobyt czy innych całkowicie legalnych działaniach".



Węgierska ambasador Zsuzsanna Horvath, odnosząc się na sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie do raportu Bachelet, powiedziała: "Konstruktywny dialog z rządem przed wysnuwaniem pochopnych wniosków z pewnością przyczyniłby się do postępów w naszej wspólnej sprawie promowania ochrony praw człowieka".



Jeszcze tego samego dnia grupa specjalnych wysłanników ONZ ds. praw człowieka ostro skrytykowała nowe przepisy węgierskie "mające na celu uniemożliwienie migrantom i uchodźcom dostania się do kraju".

(ph)