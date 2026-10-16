Wcale nie we Francji i Włoszech. To najlepszy region winiarski Europy

RMF24

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Do tej pory to Francja i Włochy niepodzielnie rządziły na winiarskiej mapie Europy. Jednak najnowszy ranking European Best Destinations na 2027 rok przyniósł prawdziwą rewolucję! Tytuł najlepszego regionu winiarskiego Starego Kontynentu zdobyła słoweńska Štajerska. To właśnie ona zachwyciła ekspertów autentycznością, malowniczymi krajobrazami i pielęgnowaniem wielowiekowych tradycji.

Wyniki tegorocznego rankingu pokazują, że europejscy podróżnicy coraz częściej szukają autentycznych, mniej znanych miejsc, które łączą w sobie bogactwo tradycji, piękno krajobrazu i wyjątkowe smaki. Słoweńska Štajerska udowadnia, że prawdziwe winiarskie perełki można znaleźć tam, gdzie jeszcze niedawno nikt by się ich nie spodziewał.

250 uznanych regionów winiarskich w Europie

Europa może pochwalić się ponad 250 uznanymi regionami winiarskimi. Wybór tych najlepszych nie ogranicza się jednak wyłącznie do jakości trunków. W rankingu European Best Destinations pod uwagę wzięto także walory krajobrazowe, lokalną kuchnię, możliwości degustacji, infrastrukturę turystyczną oraz zrównoważony rozwój.

To właśnie połączenie kultury wina z niepowtarzalnym doświadczeniem podróżowania zadecydowało o końcowej klasyfikacji.

Štajerska – perła północno-wschodniej Słowenii

Zwycięska Štajerska zdobyła imponujące 19,5 na 20 możliwych punktów. Region obejmuje m.in. okolice Mariboru, Ptuj, malownicze wioski Jeruzalem oraz Slovenske Gorice. To miejsce, gdzie tradycje winiarskie przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a krajobrazy zapierają dech w piersiach. Właśnie ta autentyczność i niezwykły klimat przesądziły o zwycięstwie Štajerskiej.

Jak podkreślił Maximilien Lejeune, dyrektor European Best Destinations: „Štajerska reprezentuje dokładnie to, czego coraz częściej poszukują dzisiejsi podróżnicy w Europie: autentyczności, wyjątkowych krajobrazów, wielowiekowej kultury winiarskiej i silnej tożsamości regionalnej”.

Warto dodać, że to właśnie w Mariborze rośnie najstarsza na świecie winorośl, a w Ptuj można zwiedzać historyczne piwnice.

Kto jeszcze znalazł się na podium?

Drugie miejsce przypadło włoskiemu regionowi Langhe–Roero–Monferrato, słynącemu z win ze szczepu Nebbiolo i jesiennych zbiorów trufli. Na trzecim stopniu podium uplasowała się hiszpańska Ribeira Sacra, gdzie tarasowe winnice wspinają się po stromych zboczach dolin rzek Sil i Miño. W pierwszej piątce znalazły się także austriacki Kamptal oraz włoskie Chianti Rufina.