Wcale nie we Francji i Włoszech. To najlepszy region winiarski Europy

Wyniki tegorocznego rankingu pokazują, że europejscy podróżnicy coraz częściej szukają autentycznych, mniej znanych miejsc, które łączą w sobie bogactwo tradycji, piękno krajobrazu i wyjątkowe smaki. Słoweńska Štajerska udowadnia, że prawdziwe winiarskie perełki można znaleźć tam, gdzie jeszcze niedawno nikt by się ich nie spodziewał.
250 uznanych regionów winiarskich w Europie
Europa może pochwalić się ponad 250 uznanymi regionami winiarskimi. Wybór tych najlepszych nie ogranicza się jednak wyłącznie do jakości trunków. W rankingu European Best Destinations pod uwagę wzięto także walory krajobrazowe, lokalną kuchnię, możliwości degustacji, infrastrukturę turystyczną oraz zrównoważony rozwój.
To właśnie połączenie kultury wina z niepowtarzalnym doświadczeniem podróżowania zadecydowało o końcowej klasyfikacji.
Štajerska – perła północno-wschodniej Słowenii
Zwycięska Štajerska zdobyła imponujące 19,5 na 20 możliwych punktów. Region obejmuje m.in. okolice Mariboru, Ptuj, malownicze wioski Jeruzalem oraz Slovenske Gorice. To miejsce, gdzie tradycje winiarskie przekazywane są z pokolenia na pokolenie, a krajobrazy zapierają dech w piersiach. Właśnie ta autentyczność i niezwykły klimat przesądziły o zwycięstwie Štajerskiej.
Jak podkreślił Maximilien Lejeune, dyrektor European Best Destinations: „Štajerska reprezentuje dokładnie to, czego coraz częściej poszukują dzisiejsi podróżnicy w Europie: autentyczności, wyjątkowych krajobrazów, wielowiekowej kultury winiarskiej i silnej tożsamości regionalnej”.
Warto dodać, że to właśnie w Mariborze rośnie najstarsza na świecie winorośl, a w Ptuj można zwiedzać historyczne piwnice.
Kto jeszcze znalazł się na podium?
Drugie miejsce przypadło włoskiemu regionowi Langhe–Roero–Monferrato, słynącemu z win ze szczepu Nebbiolo i jesiennych zbiorów trufli. Na trzecim stopniu podium uplasowała się hiszpańska Ribeira Sacra, gdzie tarasowe winnice wspinają się po stromych zboczach dolin rzek Sil i Miño. W pierwszej piątce znalazły się także austriacki Kamptal oraz włoskie Chianti Rufina.