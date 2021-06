​Rząd Izraela przesunął z lipca na sierpień możliwość wjazdu do kraju dla zagranicznych turystów ze względu na wariant Delta koronawirusa. Premier Naftali Bennett zapowiada także przywrócenie restrykcji oraz wzmocnienie egzekwowania wymogów kwarantanny. Za jej naruszenie grozić będą "surowe kary".

Zdecydowano też, że miejscy inspektorzy będą pomagać w egzekwowaniu przepisów dotyczących kwarantanny.

Możliwe restrykcje

W środę przywrócono gabinet ds. koronawirusa po tym, jak drugi dzień z rzędu w Izraelu odnotowano ponad 100 nowych przypadków zakażenia.



Dyrektor generalny w resorcie zdrowia Hezi Lewi powiedział, że osoby, które zetknęły się z nosicielem "niebezpiecznego szczepu", mogą otrzymać nakaz poddania się kwarantannie, nawet jeśli są zaszczepione.



Lewi podpisał też zarządzenie zezwalające na nałożenie grzywny w wysokości 5 tys. szekli (ok. 1,5 tys. USD) na rodziców dzieci poniżej 12. roku życia, które złamią wymogi kwarantanny. Zarządzenie daje mu również możliwość ponownego wprowadzenia obowiązku noszenia maseczek przez dwa tygodnie.



Ministerstwo zdrowia zaleciło zakrywanie nosa i ust w pomieszczeniach, a premier Naftali Bennett zapowiedział, że stanie się to znów obowiązkowe, jeśli liczba zakażeń koronawirusem będzie rosła, tj. wzrośnie średnio o 100 przypadków w ciągu tygodnia. Według danych przedstawionych w środę przez Lewiego tego dnia zdiagnozowano 100 nowych zakażeń SARS-CoV-2, a we wtorek - 125. Władze wprowadziły więc ponownie obowiązek noszenia maseczek w placówkach medycznych i na międzynarodowym lotnisku im. Ben Guriona. Nie wracamy do maseczek na otwartej przestrzeni - zakomunikował Lewi.



Po konsultacjach z ekspertami Bennett i minister zdrowia Nican Horowic zgodzili się na rozpoczęcie kampanii szczepień osób w wieku 12-15 lat, której towarzyszyć będzie kampania społeczna.



Premier zapowiedział, że rząd zamierza wzmocnić egzekwowanie wymogów kwarantanny, a potwierdzone przypadki jej naruszenia "będą podlegać surowej karze". Naszym celem jest ochrona obywateli Izraela przed wariantem Delta, który szaleje na całym świecie - zaznaczył.