Walka z czasem w Nepalu. Rząd ulega presji i wpuszcza zagranicznych ratowników

RMF24

Nepal zmaga się z jedną z największych katastrof naturalnych ostatnich lat. Liczba ofiar śmiertelnych niszczycielskich powodzi, które od środy pustoszą północ kraju, wzrosła już do 626 – poinformowała krajowa agencja zarządzania kryzysowego NDRRMA. Sytuacja jest dramatyczna: wciąż nie ma kontaktu z ponad 2400 osobami, a liczba zaginionych z każdą godziną rośnie. Pod presją innych państw władze w Katmandu zgodziły się na udział zagranicznych zespołów w akcji poszukiwawczo-ratowniczej.

Według najnowszych danych, w sąsiednim, kontrolowanym przez Chiny Tybetańskim Regionie Autonomicznym, bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do siedmiu, a za zaginione uznaje się ponad 550 osób. Nepalska policja przekazała, że odnaleziono już 616 ciał w regionach dotkniętych kataklizmem.

Presja międzynarodowa przełamuje opór władz

Początkowo rząd Nepalu odrzucał propozycje przyjęcia zagranicznych zespołów ratunkowych, twierdząc, że krajowe służby są wystarczające. Jednak pod wpływem intensywnej presji dyplomatycznej – zwłaszcza państw, których obywatele są wśród zaginionych – władze w Katmandu zmieniły decyzję. Do Nepalu zostaną wpuszczone wyspecjalizowane ekipy z Indii, Chin, Australii i Korei Południowej. Mają one pomóc w akcjach ratunkowych w zalanych tunelach oraz przy identyfikacji ciał za pomocą badań DNA.

Wśród zaginionych jest ponad 500 cudzoziemców, w tym 178 obywateli Indii, 65 Amerykanów i 53 Ukraińców. Jak podaje dziennik „The Kathmandu Post”, udział zagranicznych ratowników ma kluczowe znaczenie dla skuteczności działań w najtrudniej dostępnych miejscach.

Katastrofa w Nepalu i Tybecie. Rośnie liczba ofiar, w kostnicach brakuje miejsc Tragiczne wieści z Nepalu i Chin. Liczba ofiar śmiertelnych gwałtownych powodzi i lawiny błotnej wzrosła już do 547 osób. Setki ludzi wciąż uznaje się za zaginionych, a w kostnicach w Nepalu brakuje miejsc. Jednak zagrożenie jeszcze nie minęło.…

Dramatyczna walka z czasem i żywiołem

Lokalni ratownicy próbują dotrzeć do ponad 100 osób uwięzionych w tunelu elektrowni wodnej w dystrykcie Rasuwa, około 30 kilometrów od granicy z Chinami. Akcję utrudnia gruba, sięgająca półtora metra warstwa mułu. Dodatkowo, złe warunki pogodowe zmusiły wojsko do wstrzymania operacji z udziałem śmigłowców.

Minister finansów Nepalu Swarnim Wagle szacuje, że na odbudowę kraju po katastrofie potrzeba będzie aż 4-5 miliardów dolarów. Skala zniszczeń jest ogromna, a dramat mieszkańców rozgrywa się na oczach całego świata.

Cenzura informacji po chińskiej stronie granicy

Tymczasem po stronie chińskiej relacje dotyczące powodzi podlegają ścisłej cenzurze. W państwowej telewizji pokazano jedynie statyczne kadry, a w internecie blokowane są nagrania i relacje świadków tragedii. Organizacja International Campaign for Tibet apeluje do władz Chin o publikację pełnych, możliwych do zweryfikowania informacji na temat zniszczeń i ofiar.

Kontrolowany przez Chiny Tybet pozostaje na co dzień niedostępny dla zachodnich dziennikarzy, co uniemożliwia niezależne relacjonowanie wydarzeń z tego regionu.