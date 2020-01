W poniedziałek z Polski wyruszyła wyprawa do mroźnej Jakucji. Walerian Romanowski - rowerzysta ekstremalny - chce pokonać na rowerze tysiąc kilometrów. Towarzyszyć będą mu specjaliści od mrozu i przetrwania w trudnych warunkach. Miejscami w Jakucji temperatura może spadać do minus 40 stopni C.

Kierownikiem wyprawy Waleriana Romanowskiego jest Wawrzyniec Kuc. Do Jakucji lecą również, Piotr Marczewski - instruktor survivalu, Marcin Medyk- ratownik medyczny, Tomek Kutycki - ratownik, Małgorzata Kutycka - ratownik.



Jak mówił w rozmowie z RMF FM Walerian Romanowski w tej wyprawie zaplanowany jest każdy krok. Tu nie ma miejsca na spontan - podkreśla. Mamy za sobą rekordy w morsowaniu, , wiem jak mój organizm zachowuje się w trudnych warunkach. Ja znam siebie, a moja ekipa zna mnie - dodaje.



Pytany o cel wyprawy, Walerian Romanowski odpowiada: będziemy mieć ze sobą specjalistyczny sprzęt. Chcemy sprawdzić m.in. jak ludzki organizm reaguje na zimno, przy dużym wysiłku fizycznym.



Walerian Romanowski planuje, że przejechanie tysiąca kilometrów na rowerze zajmie mu około pięciu dni. Ale jak zaznacza: nie wiem, co zastanę na miejscu. Na pytanie, gdzie będzie spał odpowiada: trudno nazwać to spaniem. To będą krótkie drzemki. Gdzieś na trasie - zaznacza. Będę jadł zamrożoną żywność. Bo taka będzie dostępna. Aby mieć wodę, będę roztapiał śnieg - dodaje.



Walerian Romanowski o wyprawie rowerem do Jakucji: Wszystko jest zaplanowane Sara Bounaoui /RMF FM

W styczniu Walerian Romanowski rusza na Syberię Krzysztof Bodek /RMF FM

ZOBACZ PRZEBIEG TRASY NA MAPIE

Orientacyjny plan wyprawy:



20 stycznia wylot z Warszawy. Przesiadka z w Moskwie



1. Przylot do Jakucka - rano 21 stycznia 2020



2. 22 stycznia - przyjazd do Ojmiakonu



3. 23 stycznia - aklimatyzacja w Ojmiakonie



4. 24 stycznia - aklimatyzacja w Ojmiakonie



5. 25 stycznia - aklimatyzacja w Ojmiakonie



6. 26 stycznia - wyjazd z Ojmiakonu o świcie. Sześć godzin jazdy na rowerze, odpoczynek dwie godziny i tak dalej. Daje to przejazd ok. 72 km na każdy etap ( 8 godzin ) czyli 216 km na dobę (od świtu do świtu)



7. 27 stycznia - druga doba (do świtu dnia następnego), dystans: 216 km - 432 km



8. 28 stycznia - trzecia doba (do świtu dnia następnego), dystans: 432 km - 648 km



9. 29 stycznia - czwarta doba (do świtu dnia następnego), dystans: 648 km - 864 km



10. 30 stycznia - piąta doba (do świtu dnia następnego), dystans: 864 km - 1080 km