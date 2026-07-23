Walczył po stronie Rosji przeciwko Ukrainie. Wpadł na Bałkanach za szereg przestępstw

RMF24

Danijel G. – zidentyfikowany przez Radio Wolna Europa jako osoba walcząca po stronie Rosji na Ukrainie – został zatrzymany w Bośni i Hercegowinie pod zarzutem popełnienia szeregu przestępstw – przekazała bałkańska redakcja RWE. Ukraiński projekt „Chcę żyć” podał, że 33-latek posiada stopień młodszego sierżanta w rosyjskich siłach zbrojnych.

Zgłoszenie miał złożyć jego wuj

Do zatrzymania doszło w okolicach Banja Luki w Bośni i Hercegowinie – wynika z informacji przekazanych w środę przez Radio Wolna Europa. Danijel G. – jak przekazał ukraiński projekt „Chcę żyć” znajduje się w grupie około dwudziestu osób z Bośni i Hercegowiny, które walczyły lub walczą w szeregach armii rosyjskiej w wojnie przeciwko Ukrainie.

Według resortu spraw wewnętrznych Republiki Serbskiej (większościowo serbskiej części autonomicznej BiH) mężczyzna jest podejrzany między innymi o naruszenie bezpieczeństwa państwa. Zarzuca się mu również nielegalną produkcję i handel środkami odurzającymi, a także nielegalną produkcję i handel bronią lub materiałami wybuchowymi.

Radio Wolna Europa przekazało nieoficjalnie, że zgłoszenie przeciwko mężczyźnie złożył jego wuj, twierdząc, że zatrzymany mu groził.

Zatrzymano też trzech obywateli Serbii

Podczas przeszukania domu Danijela G. znaleziono karabin automatyczny, pistolet, 182 sztuki amunicji, 177 krzewów, najprawdopodobniej konopi indyjskich, a także teren przygotowany pod dalszą uprawę tej rośliny – podało MSW Republiki Serbskiej.

Wraz z nim aresztowano trzech obywateli Serbii podejrzanych o nielegalną produkcję i handel środkami odurzającymi. Danijel G., jak podało RWE, często przebywał w Serbii, skąd najprawdopodobniej podróżował do Rosji oraz na tereny objęte wojną na Ukrainie.