W Korei Południowej uchwalono przepisy, dzięki którym obywatele tego kraju staną się o rok, a w niektórych przypadkach o dwa lata młodsi. Sposób, w jaki liczy się wiek, zostanie ujednolicony.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Autor hitu "Gangnam Style" piosenkarz Psy urodzony 31 grudnia 1977 roku według wieku międzynarodowego ma 44 lata, według wieku kalendarzowego 45 lat, a według wieku koreańskiego 46 lat. W codziennym życiu zależnie od sytuacji może on podawać różny wiek. To wkrótce ma się jednak zmienić, bo po latach debaty na temat kilku funkcjonujących sposobów podawania wieku, koreańscy prawodawcy zdecydowali się na ujednolicenie zasad. Posunięcie ma na celu dostosowanie prawa do zasad obowiązujących w większości państw i ograniczenie rozbieżności wynikających ze stosowania trzech różnych systemów.

Jak wyjaśnia Reuters, w Korei Południowej wiek międzynarodowy jest obliczany tak samo, jak w wielu państwach na świecie. Człowiek rodzi się z zerem na roczniku.

Większość Koreańczyków pytana o wiek w towarzystwie prawdopodobnie poda swój koreański wiek, zgodnie z którym dzieci przychodzące na świat mają rok. Kolejny rok jest dodawany do ich wieku każdego 1 stycznia.

W niektórych sytuacjach Koreańczycy podają też wiek kalendarzowy, który można określić jako wymieszanie obu systemów. W tym systemie dziecko, które się rodzi ma 0 lat. Każdego 1 stycznia do wieku dodawany jest rok.

Trzy funkcjonujące systemy powodują zamieszanie. W urzędach Koreańczycy podają wiek międzynarodowy, ale w niektórych sytuacjach np. gdy chodzi o wiek pozwalający na legalne spożywanie alkoholu, palenie papierosów i służbę wojskową, pod uwagę brany jest wiek kalendarzowy. W nieformalnych sytuacjach podawany jest jednak wiek koreański.

"Kto nie chciałby być młodszy o rok lub dwa?"

Uchwalona w czwartek ustawa sprawi, że we wszystkich obszarach "sądowych i administracyjnych" stosowany będzie wiek międzynarodowy. "Państwo i samorządy powinny zachęcać obywateli do stosowania wieku międzynarodowego i prowadzić niezbędną promocję w tym zakresie" - można przeczytać w dokumentach przedstawionych przez koreański parlament.

Zmiana ma na celu zmniejszenie niepotrzebnych kosztów społeczno-ekonomicznych, które są ponoszone ze względu na spory prawne i społeczne wynikające z powodu różnych sposobów obliczania wieku - powiedział Yoo Sang-bum z rządzącej Partii Władzy Ludowej.

Podobny projekt próbowano przeforsować w 2019 roku. Wtedy parlamentarzysta Hwang Ju-honga argumentował, że trzy sposoby obliczania wieku powodują nie tylko zamieszanie, ale również to, że kobiety próbują unikać porodów w konkretnych miesiącach.

29-letnia pracowniczka biurowa, z którą rozmawiał dziennikarz agencji Reutera, jest zadowolona z nowej ustawy. Do tej pory, gdy pytano ją o wiek, musiała przez chwilę zastanowić się nad odpowiedzią. Pamiętam, jak cudzoziemcy patrzyli na mnie ze zdziwieniem, bo odpowiedź na pytanie o wiek zajmowała mi tak wiele czasu - stwierdziła Jeong Da-eun. Kto nie chciałby być młodszy o rok lub dwa? - dodaje.

Nowe przepisy wejdą w życie w czerwcu 2023 roku.