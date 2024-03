W Teksasie szaleje największy w historii stanu pożar. Strawił niemal 404,7 tys. hektarów roślinności. Zginęły co najmniej dwie osoby.

/ AA/ABACA/Abaca / East News

Jak poinformowała telewizja CNN pożar, nazwany Smokehouse Creek, spustoszył do tej pory w samym Teksasie obszar ponad 404,7 tys. hektarów. Czyni go to największym w historii tego stanu.

Według służb leśnych Teksasu do środowego popołudnia ogień zwęglił także ponad 13 tys. hektarów w Oklahomie. Jest jednym z największych od czasu rozpoczęcia prowadzenia wiarygodnych rejestrów w latach 80. ubiegłego wieku.

W żywiole szalejącym w Teksasie Zachodnim zginęły co najmniej dwie osoby. 83-letnią kobietę znaleziono martwą w hrabstwie Hemphill. Druga, także 83-letnia, zginęła w hrabstwie Hutchinson.

Największe piekło w historii stanu pochłania z każdą minutą coraz większe obszary (...) i jego końca nie widać - podkreśliła CNN.

/ FLOWER MOUND TEXAS FIRE DEPARTMENT HANDOUT / PAP

Władze ostrzegają przed możliwością zniszczenia wielu domów, bydła i obiektów będących źródłem utrzymania ludzi. Poważnym problemem są przerwy w dostawie prądu. Zakład North Plains Electric Cooperative powiadomił, że ma "około 185 km linii zasilania do odbudowy".

Zgodnie z przewidywaniami meteorologów, chociaż w czwartek wystąpiły w regionie lekkie opady, oczekuje się, że suche powietrze i gwałtowne wiatry powrócą w piątek i w weekend, co prawdopodobnie podsyci płomienie.