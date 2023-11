Biały Dom zapowiedział na środę spotkanie na najwyższym szczeblu. Joe Biden ma w okolicach San Francisco spotkać się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Rozmowy mają dotyczyć stworzenia ram "zarządzania trudnymi relacjami" mocarstw, a przywódcy omówią m.in. kwestie dotyczące konfliktów na Bliskim Wschodzie, w Ukrainie oraz napięcia między Chinami i Filipinami na Morzu Południowochińskim.

Xi Jinping i Joe Biden / XINHUA /LI XUEREN / PAP/EPA

Spotkanie Biden-Xi, poprzedzone serią wzajemnych wizyt i rozmów urzędników niższego szczebla, odbędzie się przy okazji organizowanego w San Francisco szczytu APEC (Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku). Rozmowy przywódców mają zostać przeprowadzone nie w samym mieście, lecz w "rejonie zatoki San Francisco".

"Niczego nie będziemy pomijać, wszystko jest na stole" - twierdzi jeden z amerykańskich urzędników opowiadając o środowym spotkaniu. Dodał, że w sprawie wojny na Ukrainie Biden zamierza przekazać amerykańskie "obawy co do relacji Chin z Rosją", a także Rosji z Koreą Północną. Zaznaczył też, że prezydent chce, by Chiny użyły swoich wpływów w Iranie, by odwieść Teheran od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Wysocy rangą przedstawiciele administracji USA przekazali, że Biden i Xi mają pracować nad stworzeniem "ram udanego zarządzania trudnymi, skomplikowanymi relacjami" obu mocarstw. W rozmowach ma też zostać poruszony temat przywrócenia komunikacji między siłami zbrojnymi USA i Chin. Wiadomo jednak, że w tej kwestii Pekin zdaje się być sceptyczny.

Środowe rozmowy będą drugim spotkaniem prezydenta Joe Bidena z Xi Jinpingiem. Pierwszy raz obaj przywódcy mieli okazję rozmawiać w listopadzie 2022 roku podczas szczytu grupy G20 na indonezyjskiej wyspie Bali.